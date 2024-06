Los Reyes no acudieron el pasado 6 de abril a la boda de José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo porque no estaba en sus planes. Hay quien dice que para no identificarse con ningún partido político, ya que el alcalde de Madrid, es un líder importante en el Partido Popular.

Lo cierto es que son familia, lejana, pero familia. La abuela de la novia es prima carnal de Juan Carlos I, que sí acudió con sus hijas a la ceremonia en Madrid. Y los Reyes suelen acudir a las boda de la familia o a las bodas de sus iguales, como ocurrió con los entonces Felipe y Letizia, hace 20 años, en la boda de los príncipes de Dinamarca.

Felipe y Letizia, en la boda de los actuales Reyes de Dinamarca. (Foto: Gtres)

Pero lo cierto es que ese día Su Majestad tenía otro compromiso en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, la final del Campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol 2023 -2024.

Sus Majestades los Reyes. (Foto: Gtres)

No es muy habitual ver a los Reyes de España acudir a enlaces de familiares y amigos. Pero si aceptan la invitación y tienen previsto asistir, la fecha del enlace se consensúa previamente con la agenda de la Familia Real para que sea viable su presencia. Recordamos su presencia en el enlace de Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik, celebrado en la isla griega Spetses en el verano de 2010.

Boda Nicolas de Grecia. (Foto: Gtres)

Kate Middleton y el príncipe Guillermo se casaron el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster. Felipe de Borbón y su mujer Letizia Ortiz también asistieron a este enlace con doña Sofía. Son familia.

En la boda de Guillermo y Kate, príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Este verano se romperá la habitual discreción que mantienen en ese sentido porque este fin de semana se celebra la boda de Natalia Alfonsín, hija del que hasta hace un mes era el Jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín.

Boda inminente

Treinta años junto a Felipe de Borbón merecen recompensa. Alfonsín estuvo casi tres décadas junto al Rey Felipe VI, primero como jefe de la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias entre 1995 y 2014 y, después, como jefe de la Casa de Su Majestad el Rey entre 2014 y 2024. Su sabiduría y discreción han hecho de este abogado lucense una figura clave en la vida del monarca. Guardián de casi todos sus secretos.

Jaime Alfonsín, antiguo jefe de la Casa del Rey el pasado 19 de junio. (Foto: Gtres)

Una boda a la que están invitados los Reyes y está previsto que acudan. Natalia, la hija mayor de Jaime Alfonsín y de Natalia Uranga cuenta con un excelente currículum. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad pontificia de Comillas. Habla varios idiomas y esta trabajando en Iberdrola, según revela ‘Hola´.

Victoria López – Quesada

Otra de las grandes citas previstas para la familia Borbón es en este caso para finales de verano. Se casa Victoria López-Quesada y de Borbón Dos Sicilias, hija de Cristina de Borbón Dos Sicilias y ahijada del Rey, con el ganadero Enrique Moreno de la Cova se casa el 31 de agosto en Madrid.

Victoria López Quesada con su novio y Victoria de Marichalar.(Foto: Gtres)

Una cita familia a la que sí se espera que acudan los Reyes. De hecho, según parece, los novios han tenido que ajustar su agenda y cambiar su fecha inicial para que puedan estar presentes los monarcas españoles. Doña Sofía y Juan Carlos I con sus hijas y nietas es también previsible que acudan a la celebración de la prima favorita de Teresa Urquijo.