El problema de salud que ha «complicado el fin de semana» de Eugenia Osborne

El vínculo entre las hijas de Bertín Osborne es un hecho. Es por ello que no resulta extraño que cada una de ellas sepa los movimientos de las otras, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la última ocasión. Eugenia Osborne ha sido captada por las cámaras de Gtres en Sevilla, un momento en el que ha tenido oportunidad de hablar sobre la llegada de su hermana Claudia a España con la mayor de las ilusiones.

«Feliz, estamos todos felices de que haya vuelto», comenzaba explicando, haciendo referencia al retorno de uno de los pilares fundamentales de su vida, algo que ella ya conocía: «Lo sabíamos ya, pero se ha adelantado», aseguraba, expresando además que tiene muchas ganas de reencontrarse con Claudia: «Sí, la verdad, y de estar con Micaela. Está enorme, súper graciosa y muy simpática», zanjaba, haciendo referencia a su sobrina, la cual cuenta con casi un año de vida al haber nacido el pasado 30 de junio.

En lo que a Bertín y a su supuesto romance con Gabriela Guillén se refiere, Eugenia ha preferido mantenerse al margen: «No lo sé, tampoco lo sigo mucho y con mi padre no he hablado del tema», alegaba, intentando así quitar hierro al asunto y permanece en un segundo plano para no hacer hincapié en los amoríos y amistades de su progenitor. Un tema del que también está harto el propio protagonista y así se lo contaba a LOOK en exclusiva: «Estoy harto de todo esto. Aburrid. La mitad de las cosas que dicen son mentira, inventadas y cuentos chinos de ‘dicen que dijo…’, rumores, etcétera, ¡hasta los huevos!», expresaba, para después admitir que no posee una relación cono Gaby más allá de la meramente amistosa: «Lo de amiga especial jamás lo dije yo. Se lo inventaron. Esa chorrada nunca la he dicho, por ejemplo… (…) Tengo muchas cosas importantes en la cabeza para seguir con esta mierda», revelaba para este portal.

No obstante, y dejando a un lado los asuntos relacionados con sus seres queridos, si algo ha llamado especialmente la atención de esta última aparición de Eugenia Osborne ha sido uno de sus brazos. La hija de Sandra Domecq salvaguardaba uno de sus brazos en un cabestrillo, demostrando así que había sido víctima de un accidente por el que, al menos por ahora, no puede utilizar esa extremidad con normalidad: «Un mal movimiento», señalaba ella misma hacia los medios de comunicación en un intento por despreocupar a sus seguidores y aclarar que no se trata de nada grave. Unas palabras por las que todo indica que, en los próximos días, Eugenia estará plenamente recuperada y podrá volver a su vida habitual como de costumbre, aunque no haya querido ser muy explícita a la hora de hablar sobre los motivos que le han llevado a permanecer lesionada hasta que no ha hecho uso de sus redes sociales para confirmar que se trataba de una rotura del tendón supraespinoso.