Paloma Cuevas y Bertín Osborne tienen una grandísima relación de amistad desde hace muchos años. Y, como grandes amigos que son, hacen todo lo posible por cuadrar agendas para poder verse con relativa frecuencia. El objetivo no es otro que pasar un agradable rato y ponerse al día de sus respectivas vidas personales. En este sentido, Look ha podido conocer de primera mano que esta misma semana han mantenido una reunión, justo en un momento en el que el nombre de la cordobesa ha vuelto a aparecer en escena pero no en primera persona.

Antes de contarlo, no sobra saber que Paloma y Bertín se conocen desde hace muchísimos años puesto que sus padres eran amigos. Siendo el cantante de rancheras un niño, él conoció a la madre de Cuevas y guarda un gran cariño de Victoriano Valencia. Él mismo nos define esta relación como «de familia». Respecto a Paloma, no le hace falta verla demasiado para que Osborne la considere «una hermanita».

Como muestra del vínculo que les une, la empresaria y el presentador de Mi casa es la tuya se vieron el pasado martes por la noche para cenar en un restaurante. El interés de este encuentro era absoluto ante la proximidad en el tiempo de la entrevista que 24 horas más tarde iba a dar el ex marido de Paloma Cuevas en El Hormiguero y junto a su joven novia Ana Soria. No era eso el motivo que estaba encima de la mesa en la que se sentaron Bertín y Paloma, pero sí que es un tema de rigurosa actualidad y como tal, hay que ponerlo en juego.

La pareja de amigos habló de todo, como suelen hacer cada vez que tienen la oportunidad de verse las caras. Sin embargo, hubo algo que llamó poderosamente la atención de Bertín Osborne: «La vi fenomenal, contenta y más guapa que nunca», le cuenta a este digital. Unas palabras que en otro contexto quizá no serían noticiables, pero que ahora cobran especial relevancia a tenor de la mencionada aparición de Enrique Ponce en el programa de Pablo Motos.

Sirvan estas declaraciones de Bertín para demostrar que Paloma Cuevas ha pasado página desde que el 1 de julio de 2020 se anunciara que el torero y la hija de Victoriano Valencia disolvían su matrimonio después de 24 años casados y dos niñas en común. Lo que vino después fue la irrupción de una joven almeriense, estudiante de Derecho, que enamoró hasta las trancas a Enrique Ponce.

Por su parte, su ex mujer tomó la decisión de permanecer en silencio y rehacer su vida progresivamente. Hasta ahora, donde sus amigos pueden presumir de verla estupenda y sin importarle las andanzas sentimentales de quien fuera su esposo. No hay tiempo para las polémicas.

La verdadera opinión de Bertín Osborne

Mucho se ha escrito en las últimas horas en torno a Enrique Ponce y Ana Soria. Entre lo visto en algunos portales destacan unas palabras que Bertín Osborne pronunció en su programa en Canal Sur, hace unos meses. El presentador no dudó en mostrarse con naturalidad, pero dejó un comentario llamativo: «Ana es una monada de niña. La cuestión de la edad… Ponte que yo salga con Ana. Yo soy consciente de que tiene fecha de caducidad».

Las declaraciones han retomado actualidad y han generado una controversia que el propio Bertín Osborne ha querido matizar en Look: «En aquel momento yo hablé con Paloma y estaba muy mal. Me pareció que la formas no fueron las mejores y eso fue lo que dije. De esa frase no me acuerdo pero igual me equivoqué en ese momento. No soy nadie para opinar y les deseo lo mejor de corazón». Además, tiene buenas palabras para el torero: «Enrique es un buen tío y lo he sabido siempre», argumenta. De todos modos, si hay algo que Bertín sigue teniendo claro es que «igual todas las relaciones tienen fecha de caducidad».

Bertín Osborne pensaba como una gran parte de la población española, a la que le costaba creer que el amor triunfase entre dos personas que se llevan 25 años de diferencia. El propio Ponce quiso zanjar este manido debate en su reciente entrevista: «Los años son un número que contamos desde que uno nace y porque nos da por contarlo….La edad realmente está en la cabeza, en el espíritu que uno tenga, en la vitalidad, el ánimo…».