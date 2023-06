Se cumplen tres años desde que el Príncipe Enrique (38) y Meghan Markle (41) abandonaran el Reino Unido para llevar una vida privada alejada de la realeza y del núcleo familiar en el que, en sus propias palabras, no se sentían a gusto. «Lo que hicimos fue alejarnos en lugar de renunciar. Era un ambiente realmente difícil, estaba destruyendo mi salud mental. Era tóxico, así que hice lo que haría cualquier padre y marido, que es ‘necesito sacar a mi familia de aquí’», señaló el duque de Sussex. No obstante, cruzar el charco parece no haber sido motivo suficiente para encontrar su felicidad, ni tampoco la de su esposa. Al menos en lo que refiere a su matrimonio. Pues cada vez son más los rumores de crisis y divorcio que se ciernen sobre la pareja.

Si bien hace escasas semanas los tabloides británicos hicieron saltar todas las alarmas de separación de los duques de Sussex después de la ausencia de felicitaciones en su aniversario de boda, el pasado 19 de mayo; ahora han sido las declaraciones del que fuera mayordomo de la Princesa Diana hasta su fallecimiento, las que han provocado el mismo efecto en la sociedad de la nación insular del noroeste de Europa y, por qué no decirlo, también en nuestro país. «Finalmente se ha dado cuenta de la verdad», ha comenzado diciendo Paul Burrel en una entrevista para GB News.

El Príncipe Enrique y Meghan Markle en Alemania / Gtres

«¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad? ¿Finalmente ha visto la verdad de lo que está haciendo su esposa y que su belleza le ha lavado el cerebro y lo ha hipnotizado o algo así? Porque todos lo sabemos, pero él no parece verlo. Regresará al Reino Unido y creo que su padre, el Rey, y su hermano, el Príncipe de Gales, estarán con él», añade.

Cabe recordar en este sentido, las declaraciones que el periodista y biógrafo de la monarquía, Tom Bower, hizo sobre este asunto tras conocerse que la duquesa de Sussex no iba a asistir a la coronación de Carlos III y su esposa, Camila, como rey y reina consorte del Reino Unido y los demás reinos de la Mancomunidad de Naciones, el pasado 6 de mayo. «Hay mucha gente en Londres que opina que Meghan se está cansando de Harry. Ha encontrado definitivamente su sitio y está muy asentado en California, pero echa de menos su hogar», señaló para insinuar después, incluso, que la pareja podría estar haciendo vida por separado en Montecito, en Santa Bárbara, donde se mudaron en 2020 luego de dejar el cargo de miembros de la Familia Real británica.

El Príncipe Enrique y Meghan Markle en Alemania / Gtres

El puente de Carlos III al príncipe Enrique en su peor momento

Cobraría más sentido si cabe con las últimas informaciones el puente que el Rey Carlos III pareció tender a su hijo menor el pasado día 19 con motivo de la celebración del Día del Padre en el mundo anglosajón. Una celebración que coincidió además con la fiesta del Trooping the Colour, la primera que presidió el Rey Carlos como monarca.

El rey Carlos publicó un total de tres fotografías en sus redes sociales con las que quiso felicitar «a los padres de todo el mundo». En concreto, se trató de tres instantáneas en las que aparecían el monarca con su padre, el Príncipe Felipe de Edimburgo, mirándose en actitud cómplice; la Reina Camila con el suyo, Bruce Shand, en una fotografía antigua y, por último, el monarca con sus dos hijos en una imagen en Balmoral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Esta última imagen fue tomada en el año 1997, en el mismo año en el que Diana de Gales falleció en París, precisamente mientras sus hijos se encontraban de vacaciones en Balmoral.