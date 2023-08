El arresto, este domingo, de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sánchez, en Tailandia, por el asesinado del colombiano Edwin Arrieta Arteaga hace escasos días en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste del país; ha despertado un sin fin de reacciones entre los familiares y amigos más allegados del joven, y entre numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. Pero faltaba la suya; la de Silvia Bronchalo, madre del joven.

Ha sido hace escasos minutos cuando Silvia ha roto su silencio, aunque de una forma nada halagüeña ni esclarecedora, a través del programa En boca de bodos, de Cuatro, mientras el formato hacía un minucioso seguimiento del caso y anunciaba el ingreso en prisión de Daniel de forma provisional. «Ha sido escueta, algo totalmente normal. Tiene que ser, me imagino, uno de los momentos más difíciles para una madre. Entonces, quizá sea un poco pronto», ha expresado la reportera habitual del programa que conduce Diego Losada, Leticia Salas, antes de transmitir las palabras propiamente dichas de Bronchalo.

Imágenes de la detención de Daniel Sancho en ‘En boca de todos’ / Cuatro

Según Leticia Salas, la madre de Daniel, en un intento quizás por desvincularse de la repercusión mediática que está tomando su hijo, se ha limitado a decir «que estamos haciendo una película de todo esto sin saber nada». «Lo que nos queda decirle a Silvia es que si en cualquier momento cambia de idea, si quiere utilizar este medio como una plataforma, si quiere hablar con nosotros, obviamente, nuestro teléfono está abierto las 24 horas para que nos cuente cómo está viviendo esta etapa, esta noticia de su hijo que no tiene que ser nada fácil para una madre», ha concluido la periodista.

Las palabras de Silvia Bronchalo llegan apenas unas horas después de que el padre del joven, Rodolfo, lanzara un breve comunicado en el que pedía «el máximo respeto para su hijo y para su familia, en estos momentos delicados y máxima confusión».

Daniel Sancho cocinando en la red / Youtube

La confesión de Daniel Sancho

Poco después de que se conociera la detención de Daniel Sancho, que lleva bajo custodia policial desde el viernes, él mismo confesó haber sido autor del crimen del que se le acusa, aunque con matices. Pues según dice, se sentía «rehén» de la víctima. «Quiero colaborar en todo lo que pueda». «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Una declaración a la que este lunes habría añadido varios detalles. Según ha trascendido, en el interrogatorio llevado a cabo por las autoridades pertinentes hoy, Daniel se ha confesado que conoció a Edwin hace aproximadamente un año a través de Instagram y que ambos intercambiaron imágenes íntimas hasta ponerse cara físicamente, cuando mantuvieron relaciones sexuales.