Rosario Flores ha aparecido ante los medios con motivo de una gala musical. La artista ha posado ante las cámaras sin poder ocultar que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. ¿El motivo? Su hija, Lola Orellana, está embarazada a sus 29 años y, por ende, la intérprete de No Dudaría se convertirá en abuela por primera vez. Fue Lydia Lozano la que contó en primicia esta noticia de la que la hija de Lola Flores ya se ha pronunciado.

Sabido es que Rosario Flores siempre ha protegido al máximo su vida privada. La artista, que triunfa en los escenarios, ha sabido discernir su fama en la música y su lado íntimo. Esta decisión también la ha llevado al terreno familiar y, de hecho, sus hijos también tratan de vivir en el anonimato y apartados del foco mediático.

Rosario Flores. (Foto: Gtres)

Rosario Flores se pronuncia sobre su faceta como abuela

Sin embargo, y debido a la noticia que supone para todo el clan, en esta ocasión Rosario no ha podido ocultar la felicidad que siente por la llegada de un nuevo miembro a la familia. «Estoy emocionada, emocionada», ha comenzado diciendo.

Por primera vez, Rosario Flores se estrenará como abuela. Una faceta que no conoce pero que ha vivido muy de cerca por su hermana Lolita. Por ello, la artista ha adelantado qué supondrá para ella la llegada de su primer nieto: «Yo creo que me voy a volver loca, eso me están diciendo, que me voy a volver loca y seguramente me volveré».

Además, ha apuntado cómo cree que será como abuela: «Seré muy buena, estando mucho con mi niña, disfrutándola en todo momento, porque además cuando te viene a esta edad, los niños son como la alegría de la vida, disfrutas mucho más. Yo soy muy de niños, me encantan los niños y somos muy familiares».

La artista se ha pronunciado sobre cómo se encuentra su hija Lola. (Foto: Gtres)

Así está Lola, su hija y futura mamá

Aunque siempre ha sido muy prudente a la hora de hablar de Lola, su primogénita, ha querido añadir cómo se encuentra la futura mamá con la llegada de su primer hijo: «Mi niña está muy bien, lo está llevando muy bien, muy tranquila y muy contenta e ilusionada. Ya me queda muy poquito».

Por el momento, Lola Orellana ha optado por mantener el silencio. Fiel a su discreción, y tal y como apuntó Lydia Lozano, su pretensión es continuar en el anonimato y alejada de las cámaras. «Lola es una niña que sale muy poco en prensa, no le gusta. Es una chica que le gusta estar detrás, ha sido directora de casting de Juego de Tronos, trabaja con su madre y se lo curra. Es hija de Carlos Orellana. Lola está perfecta, está de cinco meses. Por lo que, creo que nacerá en mayo. Rosario, no te enfades, pero ¡vas a ser abuela, enhorabuena!», dijo entonces la periodista.