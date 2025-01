Joaquín Prat ha regresado a su puesto de trabajo tras las vacaciones de Navidad. El presentador ha reaparecido este 7 de enero en Vamos a ver, sin embargo, su vuelta a la televisión ha estado marcada por sus primeras palabras tras perder a una persona muy importante para él, su tía Cecci.

Ante la presencia de Joaquín, Patricia Pardo no ha tardado en preguntarle si todo estaba todo bien. Ha sido entonces cuando Prat, muy emocionado, ha respondido que «sí, bueno, yo podría haber empezado el año mejor, pero la vida es así». Asimismo, tampoco ha dudado en confesar que, aunque le gusta la época navideña, ya tenía ganas de retomar la rutina. Si bien no ha mencionado a su familiar, tan solo hay que echar la vista atrás para recordar la pérdida de su tía, a quien estaba muy unido desde siempre.

Una dolorosa pérdida

Fue Alejandra Prat quien dio a conocer a través de su perfil de Instagram que su tía Cecilia, hermana de su madre, había fallecido. Mediante un conjunto de fotografías y un mensaje quiso rendir su particular homenaje a este miembro de la familia tan especial para ellos. «Te vamos a echar tanto de menos… La tía Cecci de todos. The one and only. Te quiero. Eres eterna», dijo la colaboradora junto a una imagen de su última escapada a la nieve.

«Así de felices terminábamos el 2024. Y lo arrancamos con la pérdida de nuestra querida tía Ceci. Todos los que te han conocido saben lo maravillosa, especial y única que has sido. Te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias por habernos dejado disfrutar la vida contigo. Hasta siempre. Te quiero», añadió.

Días antes del fallecimiento de Cecci, el propio Joaquín Prat compartió una imagen en blanco y negro junto a ella. Pasaron juntos la Nochebuena y quisieron inmortalizar aquel especial momento familiar. «Mi rubia preciosa, te quiero muchísimo», expresó el comunicador en esta estampa en la que aparecían ambos mirándose con cariño.

Por otro lado, tras conocerse la pérdida de Cecilia, Sonsoles Ónega publicó en sus stories de Instagram una fotografía de la tía de Joaquín Prat. «Eterna, tía Cecci», escribió la presentadora. Es importante destacar que, Cecilia estaba muy unida a su hermana Marianne Sandberg y a toda la familia. De hecho, cuando había una reunión familiar, Cecilia no faltaba nunca y así se convirtió en uno de los pilares fundamentales para todos ellos.