Alejandra Prat, fichaje bomba de ‘Vamos a Ver’ junto a Joaquín Prat

Telecinco ha vuelto a mover ficha en medio de una nueva estrategia para seguir captando más telespectadores. Con este nuevo movimiento se confirma que lucha entre cadenas está más viva que nunca porque el espacio Vamos a ver, producido por Unicorn Content, ha fichado a una colaboradora de altura y que pertenece a una conocida familia de comunicadores. Se trata de Alejandra Prat, hermana de Joaquín Prat.

Alejandra Prat en una imagen de archivo / Gtres

De esta manera, Joaquín y Alejandra podrán compartir el mismo espacio, ya que la colaboradora formará parte de la sección de corazón, capitaneada por Adriana Dorronsoro. Cabe destacar que, Alejandra Prat trabajaba hasta ahora en la competencia, en concreto en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. Según ha anunciado Mediaset en un breve comunicado, Alejandra Prat se sumará a partir de mañana al plantel de colaboradores. De esta forma, el presentador compartirá pantalla con su propia hermana.

El gran debut de Alejandra Prat

Ese martes, 9 de enero, Alejandra hará su gran debut televisivo en Telecinco. La contertuliana tiene previsto participar dos días a la semana e el formato en el que compartirá sofá con otros periodistas como; Antonio Rossi, Kike Calleja, Marisa Martín Blázquez o Paloma Barrientos, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Prat (@alejandra_prat)

Lo cierto es que, Alejandra cuenta ya con experiencia en la también conocida como caja mágica. Empezó hace ya varios años a trabajar en televisión donde ha llegado a colaborar junto a a María Teresa Campos o Ana Rosa Quintana. Sin embargo, tomó una drástica decisión, en 2004, para poder centrarse en el cuidado de sus hijos; Adriana, Alejandro y Amaro.

Fue en 2022 cuando volvió a estar activa en el citado medio de comunicación. Lo hizo de la mano de Sonsoles Ónega, etapa que ya ha dejado atrás para iniciar una nueva andadura televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Prat (@alejandra_prat)

No es a lo único que se dedica la periodista porque Alejandra es fan del mundo ecuestre que quiere participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Es un sueño de niña. Lo veo con muchísima ilusión. No sé si llegaré a las Olimpiadas de París, si no será en Los Ángeles 2028, pero soy una persona muy cabezona, disciplinada y tremendamente trabajadora, espero poder conseguirlo», aseguró en El Español.

El éxito de ‘Vamos a ver’

Las cifras hablan por sí solas. El programa que pertenece a la cadena de Fuencarral está alcanzado datos de lo más prósperos. Con un 13% de share y 434.000 espectadores, el programa matinal consiguió el pasado viernes ser el espacio con mejor cuota de pantalla de la cadena. Algo que suele lograr día tras día.