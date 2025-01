Joaquín Prat sufre una dolorosa pérdida familiar

Joaquín Prat y su familia no han iniciado este 2025 de la mejor de las maneras. Ha sido Alejandra Prat quien ha dado a conocer a través de su perfil de Instagram que su tía Cecilia, hermana de su madre, ha fallecido. Mediante un conjunto de fotografías y un mensaje ha querido rendir su particular homenaje a este miembro de la familia tan especial para ellos. «Te vamos a echar tanto de menos… La tía Cecci de todos. The one and only. Te quiero. Eres eterna», ha comentado la colaboradora junto a una imagen de su última escapada a la nieve.

«Así de felices terminábamos el 2024. Y lo arrancamos con la pérdida de nuestra querida tía Ceci. Todos los que te han conocido saben lo maravillosa, especial y única que has sido. Te vamos a echar muchísimo de menos. Gracias por habernos dejado disfrutar la vida contigo. Hasta siempre. Te quiero», ha añadido Alejandra.

Joaquín Prat saliendo del tanatorio. (Foto: Gtres)

Hace tan solo unos días, Joaquín Prat compartía una imagen con su tía Cecci, con quien celebró la Nochebuena. «Mi rubia preciosa, te quiero muchísimo», expresó el comunicador en esta estampa en la que aparecían ambos mirándose con cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

Tras conocerse la pérdida de Cecilia, Sonsoles Ónega ha querido publicar en sus stories de Instagram una fotografía en blanco y negro. «Eterna, tía Cecci», ha escrito la presentadora.

Sonsoles Ónega publica una imagen de la tía Cecci. (Foto: Redes)

Cabe destacar que, Cecilia estaba muy unida a su hermana Marianne Sandberg y a toda la familia. Cuando había una reunión familiar, Cecilia no faltaba nunca y así se convirtió en uno de los pilares fundamentales para todos ellos. Por ahora, no han trascendido detalles de su fallecimiento, pero sí ha quedado patente que su pérdida ha provocado una profunda tristeza a todo su entorno más cercano.

La esfera personal de Joaquín Prat

Aunque Joaquín Prat siempre hace gala de su habitual hermetismo en todo lo relacionado con su vida personal, lo cierto es que conforme va pasando el tiempo se va abriendo más a través de las redes sociales, donde comparte pequeñas píldoras de cómo es su día a día. Sin ir más lejos, hace tan solo cuatro días publicó que estaba en Ibiza, isla en la que reside su pareja, Alexia Pla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joaquín Prat Sandberg (@joaquinprat)

Precisamente, Alexia se ha convertido en uno de los grandes apoyos del presentador, sobre todo, ahora, que atraviesa un delicado momento tras la pérdida de su tía.

Una bonita dedicatoria de amor

El pasado mes de octubre, Joaquín utilizó su perfil de Instagram para enviar un emotivo mensaje a su pareja con motivo de su cumpleaños. «¡Feliz vuelta al sol, mi amor! Gracias por compartir conmigo otro año de tu vida. Sigue brillando como nadie, como siempre. Te amo», escribió. Y así es cómo el presentador va compartiendo con sus seguidores que atraviesa un gran momento de su relación.