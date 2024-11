Hace semanas comenzaron los rumores sobre que Alejandro Sanz había encontrado de nuevo el amor después de que lo relacionaran con Mónica Cruz. Finalmente, salió a la luz que el intérprete de Corazón partío había iniciado una nueva relación sentimental con Candela Márquez. Tras esto posaron juntos por primera vez en la gala POTY (Person of the Year) de los Latin Grammy 2024.

Ahora, la actriz ha dicho sus primeras palabras tras conocerse que mantiene una relación con el artista. Aunque en un primer momento Candela ha optado por el más absoluto hermetismo, ha roto su propia regla porque ha hablado con cierta discreción con los medios de comunicación.

Candela Márquez en Madrid. (Foto: Gtres)

Candela Márquez sobre Alejandro Sanz

Candela Márquez ha sido vista en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Vengo sin dormir», ha indicado con cierta timidez frente a los periodistas que aguardaban su llegada. «Te agradezco mucho, vengo de grabar ahorita y estoy…», ha añadido. Después, al ser preguntada por el cantante se ha limitado a decir que ella se encuentra bien. «La verdad estoy muy feliz», ha asegurado.

Candela Márquez ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Con esta intervención, Candela Márquez ha roto su silencio después de que se confirmara su relación sentimental con Alejandro Sanz. Por su parte, el artista no se ha pronunciado al respecto y se mantiene en un segundo plano.

Candela Márquez en Madrid. (Foto: Gtres)

El primer posado de la pareja

Meses atrás, el intercambio de mensajes entre Alejandro y Candela provocaron que todas las miradas se posaran sobre ellos. No había confirmación por parte de ninguno, aunque las evidencias eran claras. No fue hasta que posaron juntos por primera vez, a mediados de noviembre, en la gala POTY (Person of the Year) de los Latin Grammy 2024, cuando se conoció que eran algo más que amigos.

Alejandro Sanz y su novia en un acto en Miami. (Foto: Gtres)

Sin embargo, un detalle llamó especial atención. Y es que, junto a la pareja estaba también la hija mayor del cantante, Manuela Sanz. Este movimiento por parte de Alejandro Sanz se interpretó como un paso adelante en su historia de amor con Márquez, dado que todo parece indicar que la actriz está integrada en su círculo más cercano.

Juntos en Miami

Por otro lado, Alejandro Sanz y Candela fueron vistos en el partido del Inter de Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (Miami), al que Sanz acudió como invitado especial de David Beckham. El cantante y la intérprete estuvieron a pie de campo derrochando una gran complicidad mientras mantenían una distendida conversación. Además, en un momento dado, el propio Beckham se acercó a saludarlos.