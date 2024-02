El plan B de Mónica Cruz más allá de la interpretación

Mónica Cruz ha sido una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón desde el pasado mes de diciembre. La actriz, acaparaba los titulares de los medios de comunicación, tras ser relacionada sentimentalmente con Alejandro Sanz, algo que aún no han confirmado los protagonistas. Sin embargo, más allá de causar revuelo por su vida privada, la hermana de Penélope Cruz continúa triunfando con sus distintos proyectos profesionales, que van más allá de la gran pantalla.

Uno de sus últimos éxitos ha sido la colección de zapatos para la marca italiana Geox, que ha estrenado junto a su compañera de vida: “Lo bueno de trabajar entre hermanos es que hay muy buena comunicación, tenemos estilos diferentes, pero a mi hermana y a mí nos encanta diseñar juntas, y disfrutamos del proceso creativo”, ha confesado en una entrevista para EFE. Esta pasión por la moda, llegó a la actriz de forma inesperada y a través del baile, otra de sus grandes pasiones: “Con el tiempo me he dado cuenta de que a mí todo me lo ha traído la danza, que trata de interpretar y contar una historia desde tu cuerpo y con un vestuario que te acompaña y te facilita el movimiento”, asegura.

“Me gusta mucho la moda y sigo lo que está pasando, pero creo que su cometido es sacar hacia fuera tu personalidad y quién eres tú por encima de las tendencias. Conservo todos mis zapatos de cuando comencé a bailar, los sigo utilizando y acumulan todas las giras que he realizado. Con los años aprendes a no comprar por comprar, está bien descubrir lo que ya tienes y reorganizarlo”, ha continuado diciendo, sobre esta nueva aventura que la tiene muy ilusionada.

En dicha colección, se pueden encontrar desde botines de tacón sensato hasta los mocasines virales que se han convertido en un must have esta temporada.»Es mejor que exista variedad, creo que hoy en día a todas nos gusta tener una zapatilla de deporte con rollo para poder llevar tanto en el día a día como en una cena”, asegura Mónica.

Por otro lado, otro de los grandes proyectos profesionales y plan B de Mónica Cruz, es la televisión, la que poco a poco se ha ido convirtiendo en su casa. Actualmente, la actriz es una de las concursantes de la cuarta temporada del programa de Antena 3, El Desafío. Cada semana se pone al límite y se enfrenta a distintas pruebas que sacan su lado más desconocido. Una de sus últimas pruebas ha sido tocar el arpa láser, un instrumento futurista con el que la artista sacó su lado más elegante. Sin embargo, hay algo que aún continúa siendo un bache en su vida y que no logra superar: las alturas. En una de las entregas del programa, la artista no pudo hacer frente a una de las pruebas que tenía que desarrollar en las alturas.