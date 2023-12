El paso adelante de Alejandro Sanz tras ser relacionado con Mónica Cruz

Alejandro Sanz cierra el año por todo lo alto. El pasado martes, 19 de diciembre, el intérprete de Corazón partío celebró su cumpleaños en el emblemático Teatro Barceló de Madrid. Evento que estuvo marcado por un dress code particular en la que cada uno de los asistentes tuvo que adaptar su estilismo al musical Moulin Rouge, film que llevó a los invitados a recordar el París de los años veinte. Tras el fiestón del cantante trascendió una noticia que hizo tambalear los cimientos del papel cuché, ya que lo relacionan con una conocida actriz española. Se trata de Mónica Cruz, quien, precisamente estuvo presente en el evento.

Según reveló el pasado miércoles ¡Hola!, el cantante y la intérprete de Un paso adelante han estrechado su amistad a lo largo del verano pasado, aunque ambos han utilizado todos los medios para que sus encuentros hayan pasado desapercibidos. Por ahora, no existe documentación gráfica, ya que sus citas han sido en lugares privados o con amigos, para así no despertar ningún tipo de sospecha. Una vez ha salido esta información, los protagonistas de esta historia no se han pronunciado al respecto, pero Alejandro Sanz sí que ha compartido un post en sus redes sociales de lo más significativo.

«Show must go on. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz», ha escrito. Palabras que han ido acompañadas de una serie de imágenes en las que aparece, en muchas de ellas, la actriz. Es a partir de la cuarta estampa en la que podemos ver cómo Mónica mira a Alejandro en una divertida escena en la que también participan otros dos invitados.

Alejandro Sanz junto a Mónica Cruz / Redes sociales

En la séptima fotografía, también aparece Mónica junto a otro de los asistentes y un feliz Alejandro Sanz que no dejó de sonreír el tiempo que duró el festejo. Este movimiento por parte de Sanz se produce en un contexto un tanto especial dado que se le está relacionando con la hermana de Penélope Cruz y ella protagoniza varias de las imágenes. Además, hay que tener en cuenta que Instagram solo deja elegir 10, por lo que los que aparecen en el feed del artista serían para él, sus más allegados. Por su parte, Mónica se mantiene en un segundo plano y no ha compartido nada relacionado con el cumpleaños del ganador de varios Grammy Latinos.

Mónica Cruz junto a Alejandro Sanz en su cumpleaños / Redes sociales

La noticia que relaciona a Alejandro Sanz con Mónica Cruz se produce seis meses después de que se anunciara su ruptura con su anterior pareja, Rachel Valdés, con quien estuvo más de tres años. Según reveló por aquel entonces la revista del saludo, la decisión la habría tomado él por un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres.