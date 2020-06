Cuatro días después de la ‘noticia bomba’, Pablo Alborán se ha dejado ver en su Málaga natal disfrutando de un paseo con su mascota. A pesar del revuelo que ha provocado haber hecho pública su homosexualidad, el artista ha querido dejar claro que «mi vida es muy normal» y ha seguido su camino junto a su perro. Siempre discreto con su vida privada, el cantante explicaba el jueves después de su ‘salida del armario’ que esta confesión no respondía a ningún objetivo, simplemente a conseguir ser «un poco más feliz» de lo que era hasta ese momento. Pero este acto de valentía ha tenido aplausos y también críticas, además de un minucioso trabajo de campo del programa ‘Socialité’, que ayer sábado ya ponía nombre a uno de los primeros amores del intérprete de ‘Sabor a caramelo’.

El bailarín y coreógrafo italiano Giuseppe di Bella es, según la información que maneja el programa, una de las primeras parejas conocidas de Pablo Alborán. Al parecer los dos se conocieron en los estudios de Mediaset, tras la participación del cantante en ‘Qué tiempo tan feliz’, donde había acudido para presentar uno de sus singles. Tras su actuación, Alborán se encontró con Giuseppe, que le estaba esperando en una sala VIP para conocerle y hacerse una foto con él. No hizo falta más, a partir de ese momento en el que saltaron chispas, los dos empezaban a conocerse y todo apunta a que mantuvieron una relación estable y larga en el tiempo, que no ocultaron ni a su entorno ni a la opinión pública. Pero parece que los rostros conocidos con los que Pablo ha mantenido una relación no termina en el bailarín. Según el programa que presenta María Patiño cada fin de semana, un presentador y un concursante de realities también formarían parte del curriculum amoroso del malagueño.

Fue el jueves cuando, después de un confinamiento en el que Pablo Alborán no ha dejado de deleitar con su música a sus seguidores, decidía dar un paso más y abrir una parcela de su vida que siempre ha mantenido para él y los suyos. Tenía esa necesidad y lo hizo a través de un video que contenía un mensaje emotivo y arrollador y que terminaba con una declaración de intenciones, que no era otra que el querer sentirse igual de libre que sus canciones. Unas letras destinadas a cualquier público, sin importar género, edad o idioma que volverán a conquistar a sus fans en su próximo disco cuyo lanzamiento está previsto para el próximo otoño.