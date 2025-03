Un vestido de cola rojo, volantes que suben por la falda, música con guitarras, palmas, algunos «olé» y un aire muy flamenco, fundidos a negro, unas manos que giran en el aire al ritmo que la voz de Isabel Pantoja pronuncia, en pocas palabras, lo que ha sido su vida. Una vida llena de, como ella misma dice, «mis risas y mis llantos». Una vida cargada de intención, al igual que las imágenes del tráiler que acaba de salir a la luz. El teaser forma parte del documental que grabó la cantante y que nunca vio la luz. Un documental que grabó en 2017 con una productora mexicana que no llegó a estrenarse y que aborda cada uno de los momentos de su vida, los que la marcaron, los que la hicieron ser quien es, en las buenas y en las malas, pero siempre siendo ella misma y lo que fue. De ahí el nombre de la docuserie, Isabel Pantoja: Así fue.

Este corte del documental llega solo un mes después de que la tonadillera anunciara que estaba inmersa en un proyecto que la llenaba de ilusión, su serie biográfica. Una sucesión de capítulos en los que se plasma su trayectoria vital y profesional en todos estos años. Aunque, tal y como han revelado en exclusiva en Socialité, no es la primera vez que forma parte de un proyecto tan personal. Ya lo hizo previamente con la productora BTF, pero no llegaron a terminar la grabación, sino que a las puertas de poner los créditos finales, echaron para atrás la producción; así lo han revelado en el programa de Mediaset.

El documental inédito de Isabel Pantoja. (Foto:Mediaset)

Junto a esta revelación ha llegado también la muestra de las imágenes. Un vídeo de poco más de un minuto en el que Isabel Pantoja es la narradora, la del tráiler, pero también la de su vida. Imágenes grabadas cuando salió de prisión y atravesaba un momento decisivo. Con voz clara y contundente asegura: «Yo soy esa, aquella y la que los demás quieran, pero aquí de todas las Isabeles solo hay una». Entre imágenes que cambian rápido y siguen el ritmo flamenco, la voz de la madre de Isa Pantoja sigue su discurso, casi como si de un monólogo interior se tratara, manifestando que ella es «la mujer, la del arte, la auténtica, la verdadera. Con mis risas y mis llantos, con alegrías y con penas».

Alegrías y penas que ha compartido con el mundo, voluntaria o involuntariamente, en estos 50 años de carrera en los que, como ella dice, ha vivido «una vida de trabajo, de emociones, sufrimientos y vivencias, una vida llena de vida, que desnudare desde el amor y también desde mi esencia», ha revelado en esos 90 segundos llenos de flashes de su vida y luz tenue mostrando instantes, sin decir nada, pero dejando que se intuya. Porque no lo dice, pero se ve. Una boda, una muerte, unas carcajadas y algunos llantos, pero ante todo mucho arte, como el que ella tiene.

A pesar de parecer que iba a ser un éxito, el proyecto no llegó a materializarse finalmente, aunque eso no impidió a la tonadillera cobrar lo acordado. 390.000 euros por adelantado fue la cifra que Isabel Pantoja Así, fue le dio. Una cantidad que Agustín negoció con la productora adjudicándose para él también un cuantioso beneficio de 12.000 euros por su colaboración. El hermano pequeño de la cantante sería el encargado de supervisar los guiones y la dirección artística. Lejos de lo que se podría pensar, fue Isabel Pantoja y nadie más, la que tomó la decisión de rescindir el contrato. Ella misma aseguró tener «otros proyectos», por lo que su documental nunca se terminaría. La producción estaba tan avanzada que hasta se presentó en el Festival de Cannes, pero eso no la impidió dar por finalizada su participación. La productora amenazó en ese momento a la cantante por incumplimiento del contrato.

Ahora, ocho años más tarde, su opinión ha cambiado. Isabel Pantoja: Así fue, no llegó a las pantallas, ni permitió a nadie conocer esa versión de la cantante, pero parece que ahora sí está dispuesta a que se la conozca, a la verdadera Isabel. Lo hará de la mano de Mediacrest Entertainment y se podrá descubrir a esa mujer que canta, pero también ríe y llora.