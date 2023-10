Primeras imágenes de Ana Obregón tras la boda de Carolina Monje

El pasado sábado, 7 de octubre, Carolina Monje, quien fuera pareja de Aless Lequio, y Álex Lopera se dieron el ‘sí, quiero’ en la iglesia Sant Pere de Begur, en la Costa Brava. El ya matrimonio se conoció a finales de 2022, concretamente, durante las navidades. Conforme pasó el tiempo su amor se consolidó, lo que les ha llevado a pasar por el altar para poner el broche de oro a su hermética relación. Quien no se ha pronunciado sobre el enlace ha sido Ana Obregón.

La presentadora ha apostado por la fórmula del silencio en todo a lo relacionado con la boda de la que fuera novia de su hijo, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer, concretamente el sarcoma de Ewing. Cuando el joven emprendedor dejó este mundo, con tan solo 27 años, la actriz se quedó completamente desolada al igual que Monje. Ambas mujeres se apoyaron en aquellos delicados momentos. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo la relación se fue enfriando.

Ahora han salido a la luz las primeras imágenes de Ana Obregón tras la boda de Carolina. En ellas aparece disfrutando del buen tiempo que hay estos días en Madrid junto a un amigo, con quien mantiene una distendida conversación. Cabe destacar la ausencia de Ana Sandra, nieta de la intérprete nacida mediante gestación subrogada a través de la genética de su hijo.

Ana Obregón junto a un amigo en Madrid / Gtres

Después de tomar algo en un restaurante de la capital, Ana y su acompañante pasean por los alrededores mientras comparten confidencias. En las fotografías que se muestran en este artículo, Obregón luce un colorido vestido con un estampado floral. Destacar que, desde que nació la pequeña, Ana Obregón dejó el luto que había estado llevando desde la muerte de Aless.

Ana Obregón en Madrid / Gtres

El mensaje de Luis Rollán

Pese a que Ana Obregón se está manteniendo en un segundo plano tras la boda de la que un día fue su nuera, su amigo Luis Rollán arrojó el pasado fin de semana algo de luz sobre lo que piensa Ana al respecto. El tertuliano dio a entender que la actriz que formó parte del elenco de Ana y los 7 no está enfadada ni molesta con Carolina y que se alegra de las cosas positivas que le pasen a la joven. «Yo entiendo perfectamente que es una chica joven, me alegro mucho y deseo que sea feliz, pero también comprendo que para Ana es un poco de tristeza, no por nada malo», aseguró Rollán en Fiesta, trasladando las palabras de Ana. Sin embargo, ni rastro de declaraciones de Ana Obregón sobre el enlace.