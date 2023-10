Ana Obregón sorprende a todos con un nuevo mensaje: «Otro otoño ha llegado sin ti»

El pasado 20 de marzo llegó al mundo Ana Sandra Lequio Obregón, hija del fallecido empresario Aless Lequio. Ana Obregón sorprendió a todos al confirmar que había llevado a cabo un plan para cumplir el deseo de su primogénito. El joven deseaba ser padre y lamentablemente no pudo cumplir su sueño, así que la actriz y presentadora sacó fuerzas y no descansó hasta cumplir esta voluntad. Ha atravesado unos meses bastante complejos porque recibió muchas críticas. Ana considera que los ataques a los que se ha visto sometida responden a planteamientos machistas que desde su punto de vista son completamente injustos.

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Atresmedia

Ana Obregón ha dejado muy claro que antes de dar el paso de traer una niña al mundo lo dejó todo muy bien atado. En primer lugar habló con su sobrina Celia Vega-Penichet, quien disfrutaba de una relación estupenda con Aless Lequio, para hacerle una propuesta. Le pidió que se hiciese cargo de Ana Sandra en un futuro y ella aceptó encantada, así que siguió adelante con su estrategia. Antes de marcharse para siempre, Aless dejó congelado su material genético para asegurarse que podía ser padre en un futuro. Tristemente no pudo alcanzar este objetivo, así que Obregón tomó las riendas: contrató a una agencia, viajó a Miami y volvió a sonreír.

La expareja de Alessandro Lequio insiste en que no ha sido abuela para mitigar el dolor que le provocó la pérdida de su hijo. Pero reconoce que la llegada al mundo de Anita, como llama cariñosamente a su nieta, le ha devuelto las ganas de ser feliz. Precisamente el último mensaje que ha lanzado a través de sus redes sociales va orientado en este sentido. Ana ha aprovechado para publicar unas emotivas fotografías de su bebé, gesto que todavía sigue llamando la atención.

El nuevo mensaje de Ana Obregón

Ana Obregón es uno de los rostros más icónicos de la crónica social. Durante los años 90 tenía que luchar todos los días contra los paparazzi, quienes seguían sus pasos con entusiasmo y descubrían todos sus secretos. Ella jugaba con la prensa y participaba en ciertos juegos, pero todo cambió cuando fue madre. A partir de ese momento dejó claro que ningún reportero podía fotografiar a su hijo, pues este tenía derecho a ser anónimo y a tener su propio espacio.

Ana Obregón con su nieta / Intagram

La presentadora llevó el asunto a los tribunales y consiguió que las leyes españolas protegiesen a los hijos de los famosos, logro del que se beneficiaron otras celebridades de la talla de Terelu Campos. Esa es la razón por la que hay gente que no entiende el nuevo comportamiento de Obregón. Desde que fue abuela publica una infinidad de imágenes de su nieta en las redes sociales. Hace unas horas ha compartido unas instantáneas acompañadas de un mensaje muy especial.

Obregón dedica unas palabras a su hijo Aless

Ana Obregón en la presentación de ‘El chico de las musarañas’ en Madrid/ Gtres

El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir Aless Lequio y que terminó Ana Obregón, ha demostrado que la actriz tiene una gran capacidad creativa. Su talento no conoce fronteras y ahora usa sus conocimientos literarios para, de alguna forma, comunicarse con su hijo a través de unos sentidos mensajes. ¿El último? Ana ha publicado: «Aunque otro otoño ha llegado sin ti, la sonrisa de tu hija cuando arruga la nariz hace que me sienta crepúsculo en este atardecer».

Obregón insiste en que todavía no ha superado la pérdida de Aless y considera que es algo que no hará nunca. Pero promete que el nacimiento de Anita Sandra le ha ayudado a mirar la vida con optimismo y gracias a ella ha vuelto a conocer la felicidad. Eso sí, es un proceso lento que no ha estado exento de polémica. No obstante, la presentadora asegura que solamente tendrá en cuenta las críticas que vengan de padres que sepan lo que es despedirse de un hijo para siempre.