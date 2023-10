Carolina Monje, todo lo que se sabe sobre la boda del último amor de Aless Lequio

A pesar de que ha intentado no llamar la atención del gran público, Carolina Monje se ha convertido en noticia después de salir a la luz los detalles de su boda con el empresario catalán Álex Lópera. La diseñadora siempre ha guardado las distancias, sobre todo después de que Ana Obregón trajera al mundo a una niña a través de un proceso de gestación subrogada. En su momento se especuló con la posibilidad de que Ana le hubiese pedido a Carolina ser la madre del bebé, pues Aless Lequio estaba muy enamorado de ella. Sin embargo, Monje se habría negado en rotundo, gesto que supuestamente le distanció de la que fue su suegra durante un tiempo.

Aless Lequio y Carolina Monje se enamoraron en 2018 e iniciaron una mediática relación que convirtió a la empresaria en uno de los rostros más cotizados de la crónica social. No obstante, ella siempre ha preferido mantenerse al margen de ciertas situaciones y por eso es tan discreta. Acumula más de 37.000 seguidores en su cuenta de Instagram, pero tiene el perfil cerrado porque su objetivo no es ser influencer ni llamar la atención de ninguna marca. Sin embargo, en los últimos meses se está hablando mucho de ella por la boda que ha organizado con Alex Lópera. Durará tres días: desde el viernes 6 se septiembre hasta el domingo 8.

Carolina Monje y Álex Lópera / Instagram

Después del triste fallecimiento de Aless Lequio, Carolina Monje empezó una relación con Lópera y algunos especularon con la posibilidad de que Ana Obregón no estaba de acuerdo. Supuestamente la actriz y presentadora consideraba que su exnuera había tomado una decisión precipitada, pero otras fuentes que pertenecen al entorno insisten en que entre ellas nunca ha habido tensión. Tanto es así que Ana le envió una carta tras el nacimiento de Anita Sandra, hija de Aless. Le escribió un texto agradeciéndole el comportamiento tan prudente que estaba teniendo. Esto demuestra que Obregón respeta la nueva vida de la diseñadora.

Todos los detalles de la boda de Carolina Monje

Carolina Monje, en una imagen de archivo durante el entierro de Álex Lequio/ Gtres

La boda de Carolina Monje tendrá lugar en la Costa Brava (Cataluña). Los novios han elegido este escenario porque es muy importante para Álex Lopera. El primer evento relacionado con el famoso enlace matrimonial fue el viernes 6 de septiembre a las 14:30 horas. Los enamorados reunieron a sus seres queridos en el restaurante Pals, uno de los locales más populares de la zona. El objetivo de esta reunión es que los invitados se vayan conociendo para crear un vínculo especial entre ellos. Solamente hay un requisito: todos tienen que ir vestidos de blanco.

Lo mejor llegará el sábado 7 de octubre, cuando se celebrará la ceremonia en la iglesia del pueblo de Begur, un templo que ha marcado la infancia de Carolina. Los asistentes tendrán que estar preparados a las 14:00 horas: ellas con vestidos formales y ellos con trajes negros. En este sentido será una boda clásica y los novios han impuesto un código de vestimenta muy marcado.

La fiesta será en un hotel muy especial

Carolina Monje y Álex Lopera / Instagram

El banquete tendrá lugar en uno de los hoteles que la familia de Carolina Monje regenta en la Costa Brava. Hay una explicación: tanto la diseñadora como el empresario querían que este día fuera especial y privado, por eso han elegido un local en el que saben que van a contar con una máxima discreción.

Para terminar el fin de semana, los novios han citado a sus invitados en un restaurante cercano a Barcelona. En esta ocasión no han impuesto ningunas normas estéticas, pues será un evento distendido y relajado. Todo esto ha trascendido al margen de la voluntad de Carolina, quien se ha esforzado mucho para que su boda no se convirtiese en noticia. Sin embargo, no puede evitar haber sido nuera de Ana Obregón, por eso todos sus movimientos generan tanto interés.