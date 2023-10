Ana Obregón ya ha reaccionado a las novedades sobre Carolina Monje y su nuevo marido

Este fin de semana ha estado marcado por dos bodas importantes. Una de ellas se ha celebrado en Portugal y ha tenido como protagonista a la infanta Francisca de Bragnaza. Es el primer «evento real» que se celebra en el país vecino desde hace 28 años, por eso ha llamado tanto la atención.

No obstante, en España el público también ha estado muy pendiente del enlace matrimonial de Carolina Monje y Álex Lopera. La pareja ha sido extremadamente discreta desde el inicio de la relación, pero no han podido esconder una noticia de estas características. Desde el primer momento que la información vio la luz todo el mundo pensó en Ana Obregón y por fin ha reaccionado.

Carlolina boda y Ález Lopera / GTRES

El vínculo entre Ana Obregón y Carolina Monje siempre ha sido muy especial, a pesar de que han atravesado épocas de todo tipo. La empresaria fue la última novia de Aless Lequio, estuvo con él durante su enfermedad y le acompañó hasta el final de sus días. Esta desgracia le unió a Ana, pero con el paso del tiempo no ha tenido más remedio que pasar página. La actriz y presentadora siempre ha hablado bien de su exnuera, aunque hubo un detalle que hizo saltar todas las alarmas. Después de enterarse de que iba a casarse con su nuevo novio, Ana la dejó de seguir en Instagram.

Se ha hablado mucho del comportamiento de Ana Obregón durante este fin de semana y un periodista de su confianza ha logrado hablar con ella. Luis Rollán, uno de sus grandes amigos, ha dado un paso adelante para ver cómo se encuentra durante estos días tan señalados. Según ha contado, Obregón ha reaccionado muy bien «porque es tremendamente generosa». Entiende que Carolina Monje haya vuelto a enamorarse «debido a que todavía es muy joven» y por desgracia Aless no está entre nosotros.

Carolina Monje en su boda / GTRES

La conversación de Ana Obregón con Luis Rollán

Carolina Monje y Álex Lopera se han casado en Begur, en la iglesia Sant Pere, un templo muy especial para ella porque guarda una estrecha relación con su infancia. El banquete se ha celebrado en un hotel que la familia de Carolina regenta en la Costa Brava. Ha elegido esta localización porque no quería exponerse más de la cuenta, a pesar de que se ha dejado fotografiar antes y después de darse el ‘sí, quiero’.

Todos los ojos estaban puestos en Ana Obregón y Luis Rollán ha logrado hablar con ella. Ha contado cómo ha sido la conversación que han tenido en el programa Fiesta, presentado por Emma García. El colaborador insiste en que Ana no está molesta con la última novia que tuvo su hijo, pues ha comprendido perfectamente su postura. Rollán se ha sumado a los argumentos de la actriz.

Ana Obregón en el programa ‘Joaquín, el novato’ / Atresmedia

«Yo también lo entiendo porque es una chica muy joven, me alegro muchísimo y deseo que sea feliz, pero también hay una parte que entiendo que para Ana es un poco de tristeza», declara Luis.

Ana Obregón envió una carta importante

Ana Obregón en ‘Joaquín El Novato’ / Antena 3

Después del nacimiento de su nieta, Ana Obregón se puso en contacto con Carolina Monje para agradecerle el comportamiento que estaba teniendo. Le dio las gracias por mantener una postura tan silenciosa, pero sobre esta historia hay varias versiones.

Algunos dicen que le ofreció conocer a la pequeña y otros incluso que en su momento le propuso ser la madre gestante. No obstante, sobre esta historia hay informaciones contrarias y hasta la fecha Obregón no se había pronunciado de forma contundente. Por eso pues no ha sorprendido tanto que haya reaccionado a la boda de Carolina delante de Luis Rollán, periodista de Telecinco.