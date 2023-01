Gerard Piqué y Clara Chía dan portazo a las polémicas a golpe de posado romántico

Aunque se ha hecho esperar, finalmente Gerard Piqué ha llevado a cabo una de las muestras de afecto más importantes hacia Clara Chía de manera pública hasta la fecha. Ha sido durante esta misma noche cuando el ex futbolista del FC Barcelona ha hecho uso de sus redes sociales para publicar una tierna imagen junto a su actual pareja, dejando entrever que entre ellos va todo viento en popa exactamente igual que el primer día y pese a haber tenido que lidiar con los rumores de infidelidad con Julia Puig y sobre todo con la publicación de la Session 53 de Shakira junto a Bizarrap.

Sin escribir nada, el deportista ha compartido la instantánea en cuestión a modo de selfie, la cual en cuestión de instantes ya reunía miles de «me gusta» y comentarios por parte de los casi 22 millones de seguidores del empresario y de algunos de sus seres queridos. Entre ellos ha llamado especialmente la atención el de Riqui Puig, primo de la abogada con la que recientemente se ha relacionado con Piqué y ex compañero de él en el equipo azulgrana, el cual ha dejado entrever que apoya al ex de Shakira y que no está de acuerdo con los comentarios que se han dicho en los últimos días al igual que sus allegados, los cuales han asegurado que Julia Puig únicamente habría protagonizado un acercamiento con Gerard cuando éste aún estaba con la de Barranquilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)

Justamente, esta imagen ha salido a la luz a través del perfil de Instagram de Gerard Piqué cuando cada vez eran más consistentes los rumores de crisis en la pareja. Pese a haber formado uno de los tándem más sólidos del panorama nacional en tan solo unos meses, muchos eran los frentes que se abrían en el camino del ex de Shakira y que quizá su joven novia no estaba dispuesta a soportar. Algo que finalmente no ha ocurrido, motivo por el que han querido dar portazo a todas las polémicas permaneciendo ajenos a ellas y siguiendo centrados tanto en su romance como en sus proyectos profesionales, entre los que está la exitosa Kings League.

Como no podía ser de otra manera y desde que dio pistoletazo de salida esta iniciativa que cuenta con la presencia de rostros conocidos de la talla de Ibai Llanos, Kun Agüero o Iker Casillas, Clara ha permanecido junto a su pareja ayudándola en todo momento a que todo salga según lo esperado. Tanto es así, que recientemente Ya es mediodía se hacía eco del apasionado beso en el que la pareja se fundía en plena gala de la Kings League, sin importarles quién pudiera estar grabándoles o lo que llegaran a pensar las personas que se encontraban a su alrededor. En todo momento y durante la velada, el ex futbolista y la que fuera estudiante de relaciones públicas mantuvieron una conversación distendida sobre algunos temas relacionados con la liga en cuestión, y finalmente creyeron oportuno sellar esta buena sintonía con un beso.