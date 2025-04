La familia Gutiérrez Belluscio no es ajena a los momentos difíciles relacionados con la salud. En 2023, Romina Belluscio vivió uno de los episodios más complicados de su vida al ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una dolencia grave que contrajo tras la picadura de una garrapata portadora de la bacteria Borrelia. Esta infección desencadenó una serie de complicaciones que afectaron varios órganos clave, incluyendo el corazón, el sistema digestivo y el cerebro, debilitando considerablemente su sistema inmunológico. A pesar de mostrarse siempre fuerte y optimista en redes sociales, fue en una entrevista para The Luxonomist donde Romina se sinceró sobre lo difícil que fue atravesar ese proceso, especialmente al tener que cuidar de su entonces hijo recién nacido, Romeo.

«Saber que él me necesitaba fue lo que me sostuvo incluso en los días más duros», contó con emoción. En ese mismo testimonio, recordó cómo Enzo, su hijo mayor, asumió responsabilidades impropias de su edad, madurando de golpe ante la situación, y destacó el papel fundamental de Guti, quien estuvo a su lado en todo momento. «José fue ese apoyo que no me dejó hundirme», reconoció. Romina también quiso agradecer el esfuerzo de sus padres, que se trasladaron para ayudarla durante varios meses, y de su círculo íntimo, que la acompañó sin condiciones. «Contar con personas que no te fallan marca la diferencia en una lucha como esta», expresó con gratitud.