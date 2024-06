En apenas unas semanas, la princesa Leonor presidirá la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona, una de las citas más importantes de su agenda. A lo largo de los últimos meses, mientras la heredera se encontraba centrada en el primer año de su formación militar, los Reyes don Felipe y doña Letizia han sido los encargados de representar a su hija mayor en las diferentes etapas del Tour del Talento de la institución, que ha pasado por varias ciudades españolas. Una gira que, este año, ha contado con varias novedades, entre las que se ha encontrado un doble galardón en la categoría internacional, que ha recaído en dos mujeres de origen latinoamericano.

Se trata de Susana Arrechea y de Yarivith González. Este digital ha tenido la oportunidad de hablar con ellas sobre lo que ha supuesto este importante reconocimiento, a pocas semanas de que viajen a España para encontrarse con la princesa Leonor y con el resto de la Familia Real en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona, que tendrá lugar a principios del mes de julio. En el caso de Susana Arrechea, estuvo en Madrid el pasado mes de mayo y coincidió con el Rey Felipe en el anuncio de su reconocimiento. Además, tuvo la oportunidad de ver a doña Letizia en su reciente viaje a Guatemala.

Susana Arrechea, Premio Internacional CreaEmpresa

Susana Arrechea ha sido la ganadora del Premio Internacional 2024 en la categoría CreaEmpresa. Ingeniera química y doctora en Nanociencia y Nanotecnología, Arrechea creció en una en una comunidad rural de Guatemala, de hecho, en el reciente viaje de cooperación de la Reina Letizia al país, tuvo la oportunidad de reunirse con ella, y conocer más de cerca el trabajo que desarrolla allí.

Susana es cofundadora y directora de Programas Globales de la empresa con enfoque social New Sun Road Guatemala, una iniciativa incubada en la Universidadde California Berkeley. Su empresa implementa los Centros Comunitarios Digitales en comunidades rurales sin acceso a la energía de la red nacional. Estos proyectos promueven el acceso a energía solar, conectividad a internet y capacitaciones en los idiomas Mayas, para cerrar las brechas digitales y fomentar la equidad de género, a través de comités de lideresas que benefician hasta la fecha a más de 4000 personas de manera directa.

Para Susana, que está encantada con este reconocimiento y asegura que desde la FPdGi le han hecho sentir como parte de una familia, este premio es el resultado del esfuerzo de muchas personas jóvenes que trabajan con ella en Guatemala y la posibilidad de dar visibilidad a su trabajo como científica y como emprendedora.

El proyecto de Susana Arrechea está enfocado en las comunidades rurales porque en la actualidad hay una gran parte de la población que no tiene acceso a la energía. A través de su empresa se ofrece una infraestructura comunal, pero va más allá: «No es solamente el acceso a la energía, a la conectividad, a Internet… sino que en Guatemala hay más de una veintena de idiomas mayas, por lo que es muy importante la inclusividad en los idiomas. Además, también es relevante el rol de las mujeres, algunas que puedan mostrarse como ejemplo, como lideresas», asegura. Según explica Susana Arrechea, a través del acceso a los servicios y de una serie de cursos y de formaciones se produce todo un proceso de transformación en el que participan también los niños, las niñas y los hombres, para favorecer el progreso de la comunidad y que se lleva a cabo de manera conjunta.

Sin embargo, no siempre es fácil: «Ha habido cosas complicadas, por ejemplo, los accesos a las infraestructuras, porque algunas comunidades están en zonas muy remotas. Luego está el tema de la confianza, que no siempre es sencillo y tampoco contamos muchas veces con el apoyo de las autoridades», explica.

Aunque ahora mismo está centrada en Guatemala, Susana no descarta en el futuro poder expandir su proyecto a otras zonas, probablemente México u Honduras, aunque cada sitio tiene sus particularidades especiales.

En el caso de Susana, tuvo la oportunidad de viajar a Madrid cuando se anunció a las ganadoras de los dos premios en internacionales y después coincidió con la Reina Letizia en su viaje de cooperación a Guatemala. «El Rey Felipe me felicitó por el proyecto, le gustó mucho lo que hacemos y la verdad es que fue increíble también poder conocerlo, compartir un rato con él», ha comentado.

El próximo mes de julio estará en España para la entrega de los galardones y lo hará en compañía de su familia. Tal como ha contado, tanto ella como sus hijas están muy emocionadas por poder conocer por fin a la princesa Leonor.

Yarivith González, Premio Internacional Investigación

Yarivith González es licenciada Química, Magister en ciencias ambientales, así como en Educación, Ambiente y Desarrollo Sostenible. Actualmente, está terminando el Doctorado en Química en la Universidad de San Luis, Argentina.

Su investigación está centrada en el desarrollo de procesos sostenibles para reciclar y recuperar metales que proceden de baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y residuos electrónicos. El objetivo de esta iniciativa es recuperar metales de alto valor como es el caso del litio, el manganeso, el cobalto, el níquel y otros, para que puedan ser reutilizados en la fabricación de nuevas baterías para la electromovilidad. Esto permite potenciar el ciclo de vida útil de los metales y contribuye con los principios del desarrollo sostenible.

En conversación con Look, Yarivith se ha mostrado muy feliz por este premio. «De verdad, cada vez que lo pienso, es como que se detiene el tiempo, o sea, estoy sin palabras. Es maravilloso, es mágico», ha dicho, la investigadora, que asegura que no se esperaba ser la ganadora, aunque conocía el trabajo de la Fundación Princesa de Gerona y su labor para impulsar jóvenes talentos. «Hace varios años, que vine a España y a través de la Fundación Carolina conocí el trabajo de la Fundación Princesa de Gerona y me pareció estupendo», ha comentado.

La investigadora explica que su interés por el mundo de las ciencias comenzó cuando estudiaba el Bachillerato, gracias a una profesora que le explicaba las materias de manera que suscitó su curiosidad. A pesar de que, durante mucho tiempo se consideraba que las carreras de ciencias eran algo a lo que se dedicaban fundamentalmente los hombres, Yarivith recalca que, desde su punto de vista, ahora en los laboratorios hay cada vez más mujeres.

Yarivith se define a sí misma como una ambientalista: «Si bien yo me dedico a la ciencia, de hecho, soy una ambientalista convencida, desde mucho antes de dedicarme a la ciencia», sentencia. Tener presente la sostenibilidad es algo muy importante si queremos cuidar y proteger el medio ambiente y, por eso, el proyecto de Yarivith es tan interesante. «Desde la ciencia tenemos que buscar soluciones que sean aplicables a las situaciones problemáticas medioambientales que nos encontramos. Los científicos hacemos diferentes desarrollos o métodos a partir de un problema, pero antes nos enseñaban a pensar problemas y no a buscar problemas que ya existían, cuando estamos rodeados de ellos. Ahora lo que necesitamos es pensar desde el punto de vista ambiental, combinarlo con la ciencia y poder aplicarlo», ha sentenciado Yarivith.

«Mi proyecto es algo muy simple, se trata de disminuir las cargas ambientales a partir del reciclaje de residuos electrónicos, como las baterías provenientes de celulares y coches eléctricos», explica. El objetivo no es otro que evitar de cara al futuro lo que está pasando ahora con el plástico, que se ha convertido en un problema. «En su momento fue una solución, pero pocos pensaron en qué iba a pasar cuando tuviésemos la cantidad de plástico que tenemos hoy en día. Entonces, conforme a ese ejemplo, ahora pensamos, estamos produciendo mucho residuo electrónico, nosotros somos los que estamos al final de la cadena de producción, ahora es una cadena circular, para evitar eso». En estos momentos, el tema de los residuos electrónicos no es un gran problema, pero sí es algo en lo que hay que empezar a pensar, sobre todo, a medida que empieza a aumentar la producción de vehículos eléctricos, con políticas medioambientales y con la ayuda de las autoridades.

A diferencia de Susana, Yarivith todavía no ha tenido la oportunidad de ver a nadie de la Familia Real, aunque sí que recibió un telegrama con una felicitación por este reconocimiento, a la espera de poder viajar a España en las próximas semanas para estar en la ceremonia de entrega de los galardones.