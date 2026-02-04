Es primer miércoles del mes de febrero y las revistas vuelven a los kioskos con algunos de los temas más destacados de los últimos días -con exclusivas inclusive, como la bronca en plena calle entre Gloria Camila y Álvaro García, con el que se está dando una segunda oportunidad o el accidente de coche de Melyssa Pinto, novia de Mario Casas-. Todas las portadas de las revistas de la semana.

Fin de la buena relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

La revista Semana lleva en su portada el dolor del Rey Felipe y de la Reina Letizia en el funeral religioso de Huelva por las víctimas mortales del siniestro de Adamuz. En la imagen, Sus Majestades aparecen visiblemente rotos y dando consuelo a los familiares. También destapa el distanciamiento entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Aunque la ex pareja puso fin a su matrimonio en buenos términos, lo cierto es que la llegada de Lola García a la vida del hijo de Isabel Pantoja ha marcado un antes y un después. Además, han sacado a la luz unas imágenes de Gloria Camila Ortega y su ex, Álvaro García, con la que ha sido captada en una escapada a Venecia y protagonizando una bronca en plena calle.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

El mayor escándalo de Mette-Marit

La revista Lecturas, por su parte, ha apostado por llevar en su página principal el escándalo de Mette-Marit de Noruega. La publicación de cientos de documentos relacionados con el caso Epstein ha puesto a Mette-Marit de Noruega en una complicada tesitura. La princesa es una de las personas que aparece en los archivos que se han desclasificado y que demuestran que mantuvo contactos con el pederasta. También recogen los principales titulares del nuevo documental de Alejandro Sanz, como su depresión, sus rupturas con Rachel Valdés o Candela Márquez o su relación con su hijo secreto.

Mette-Marit en una cena oficial. (Foto: Gtres)

Eva González y Melyssa Pinto, muy enamoradas de sus novios

Como es habitual, la revista Diez Minutos es experta en destapar imágenes de parejas. Las protagonistas de esta semana son Eva González, que desde hace más de un año mantiene una relación sentimental con Nacho, con el que ha recuperado la ilusión en el amor tras romper con Cayetano Rivera. En las imágenes, la pareja parece de lo más cómplice intercambiándose besos y gestos de cariño. Por su parte, la revista ha publicado que Melyssa Pinto, novia del actor Mario Casas, sufrió un accidente de coche del que afortunadamente salió ilesa.

Eva González en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Eugenia Silva abre las puertas de su finca en Extremadura

Tras su operación de cadera, Eugenia Silva ha posado para la revista ¡Hola! a los que les ha abierto las puertas de su finca de Extremadura con motivo de su 50 cumpleaños.

Eugenia Silva en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La modelo, además, ha hablado sobre sus difíciles comienzos como modelo y sobre su relación con Alfonso de Borbón. Además, han concedido una entrevista a Melania Trump con motivo del estreno de su documental.