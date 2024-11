Las polémicas prendas de Balenciaga, la firma que ha elegido Letizia para su foto con Annie Leibovitz

El pasado mes de febrero, Sus Majestades los Reyes Felipe y Letizia se pusieron ante el objetivo de la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, retratista también de la reina Isabel II, de los Rolling Stones, John Lennon, Leonardo DiCaprio, entre otros rostros conocidos de la crónica social internacional.

La sesión de fotos tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid, concretamente en el Salón Gasparini, sin embargo, no ha sido hasta nueve meses después cuando se van a conocer todos los detalles de aquel shooting que formará parte de la Colección Banco de España. Antes de que se hicieran públicas esas imágenes, ya se conocía la firma por la que se decantó la Reina Letizia para aquella especial ocasión. La consorte lució un diseño de Cristóbal Balenciaga.

La Reina Letizia en un evento. (Foto: Gtres)

Considerado con el arquitecto de la Alta Costura, Cristobal Balenciaga se convirtió para muchos diseñadores en pura inspiración en cuanto a moda se refiere. Sin embargo, la marca con sello español también ha protagonizado varias polémicas en los últimos tiempos debido a sus diseños.

Modelo con una pulsera de Balenciaga. (Foto: Redes Sociales)

Sin ir más lejos, en el mes de marzo Balenciaga presentó un nuevo accesorio que generó cierta controversia en las redes sociales. Se trataba de una pulsera con forma de rollo de cinta adhesiva, convertida en una pieza de lujo con un precio de 3.000 euros. Aunque a simple vista parecía tener los mismos materiales que la cinta, lo cierto es que la única diferencia es que llevaba grabado el nombre de la firma española. Este complemento llegó como parte de la colección otoño-invierno de la marca, la cual fue presentada por sus modelos en las pasarelas de la Semana de la Moda de París.

Sin embargo, no es la primera vez que la polémica forma parte de un nuevo lanzamiento de Balenciaga. En el verano de 2022, Demna Gvasalia, el actual director creativo de la firma, sacó a la venta un bolso disponible en cuatro colores distintos, que simulaba una bolsa de basura. Aunque lo que más llamó la atención fue su precio: 1.700 euros por pieza. «No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de moda?», contó Gvasalia en una entrevista en la revista Women’s Wear Daily.

This Balenciaga trash bag costs $1,790 😂

When asked about it, Demna (designer) said, “I couldn’t miss an opportunity to make the most expensive trash bag in the world, because who doesn’t love a fashion scandal”. pic.twitter.com/SMf6E8so9C

— David Skilling (@MrDavidSkilling) July 30, 2022