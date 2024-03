Hace unos días, Balenciaga, casa de moda española fundada en 1917 por el diseñador Cristóbal Balenciaga en San Sebastián, España, con sede en París, volvió a colocarse en primera plana tras su más reciente lanzamiento. Un producto que ha generado una gran controversia entre los consumidores. La marca presentó un nuevo accesorio cuando menos llamativo. Se trata de una pulsera con forma de rollo de cinta adhesiva, convertida en una pieza de lujo con un precio de 3.000 euros. Este accesorio llega como parte de la colección otoño-invierno de la reconocida firma, la cual fue presentada por sus modelos en las pasarelas de la Semana de la Moda de París. Sin embargo, esta no ha sido la única polémica que ha generado un lanzamiento por parte de la casa con sello made in Spain porque también ha diseñado desde faldas toalla a Crocs con una enorme plataforma.

En abril de 2017, Balenciaga imitó la mítica bolsa Frakta de Ikea de 50 céntimos, reconocida a nivel mundial por su característico tono azul y llevar el logo de la marca sueca en letras amarillas. Demna Gvasalia, director creativo de la firma española desde finales de 2015, clonó este complemento, pero a un precio superior: 1.695 euros.

Poco después, el nombre de Balenciaga volvió a sonar con fuerza, cuando la marca presentó en la colección Primavera-Verano 2018 con una colaboración con Crocs. Ambas firmas lanzaron unos zuecos con una plataforma XXL que horrorizaron al público, como dejaron patente en la Red, pero que, sin embargo, lograron agotarse pese a su precio. Si bien puedes adquirir uno Crocs por unos 35 euros, esta apuesta se vendió por 800.

En verano de 2022, Demna Gvasalia sacó a la venta un bolso, disponible en cuatro colores distintos, que simulaba una bolsa de basura por más de 1.700 euros. «No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de moda?», explicaba Gvasalia en una entrevista concedida para la revista Women’s Wear Daily.

