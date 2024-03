Este accesorio ha llegado como parte de la colección otoño-invierno de la marca, la cual fue presentada por sus modelos en las pasarelas de la Semana de la Moda de Paris. Pese a que no ha conseguido gustar a una gran mayoría, generando todo tipo de opiniones al respecto, lo cierto es que ha logrado llamar la atención a grandes escalas, colocándose en la primera plana de la noticia del universo 2.0 como objeto de numerosas críticas.

Fashionistas are already running to buy a roll of tape for 3000 euros .🤣 pic.twitter.com/WL3QeCXAMK

The price of such a bracelet is €3000

«Pues han conseguido hacerse viral con la tontería», «Si alguien la compra se demostrará una vez más que la gente compra marcas», «Que ridiculez», «Pero por qué tan caro si a simple vista es como una cinta cualquiera», «A donde vamos a llegar», «Vamos a tener que cuidar la cinta de embalar, que se va a poner de moda», escriben algunos de los internautas de la red social ‘X’.

No es la primera vez que la firma Balenciaga desata todo tipo de críticas con sus diseños. En verano de 2022, Demna Gvasalia, el actual director creativo de la firma, sacó a la venta un bolso, disponible en cuatro colores distintos, que simulaba una bolsa de basura por más de 1.700 euros. «No podía perder la oportunidad de hacer la bolsa de basura más del mundo, porque ¿a quién no le gusta un escándalo de moda?», explicaba Gvasalia en una entrevista concedida para la revista Women’s Wear Daily.

This Balenciaga trash bag costs $1,790 😂

When asked about it, Demna (designer) said, “I couldn’t miss an opportunity to make the most expensive trash bag in the world, because who doesn’t love a fashion scandal”. pic.twitter.com/SMf6E8so9C

