El próximo 28 de abril, Penélope Cruz cumplirá 50 años. Si hay algo que caracteriza a la actriz es que su talento ha atravesado fronteras gracias a sus innumerables trabajos en el séptimo arte. Sin embargo, para la ganadora de un Oscar, en 2009, (por Vicky Cristina Barcelona), el éxito de su carrera es algo secundario y para ella su familia es su absoluta prioridad. La madrileña se ha sincerado en una entrevista en la que ha desvelado cómo es su día a día con Javier Bardem (55) y sus hijos, Leo y Luna, pero también ha contado un secreto que ha permanecido en un segundo plano hasta ahora: «Intenté adoptar yo sola en un viaje a la India, pero no pudo ser».

Penélope Cruz en los Premios Oscar. / Gtres

Aquel episodio de su vida, que ha guardado bajo llave todo este tiempo, sucedió hace ya casi 30 años durante un viaje que le cambió su forma de ver la vida para siempre. Precisamente, sobre esto también habló hace semanas en El Hormiguero. «Fui a Calcuta con 20 años y trabajé en las casas de la madre Teresa. Era voluntaria y encontré bebés tirados en la acera mientras los padres estaban por ahí pidiendo… Cuando pasaba cerca de las cunas había un bebé ciego que al sentir que pasaba alguien cerca se tiraba al cuello para que lo tuvieras abrazado. Ese viaje me cambió mucho la vida», indicó.

Penélope Cruz junto a Javier Bardem. / Gtres

Años después de este viaje fue cuando inició una historia de amor con Javier Bardem. Se conocieron en 1992, ella tenía 17 y el 24, y fue Bigas Luna el encargado de juntarles en Jamón Jamón, pero no fue hasta tiempo después, cuando iniciaron una relación. En 2007, el actor declaró sus sentimientos a la actriz. Y, en 2010 se dieron el ‘sí, quiero’ en Bahamas en un acto celebrado en casa de un amigo y rodeados de sus familiares y, desde entonces, forman uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país.

Un año después nació su hijo Leo y dos años más tarde dieron la bienvenida a Luna. Desde entonces, los actores hacen todo lo posible para «estar totalmente presentes en su crianza» puesto que «es lo más importante para nosotros», ha asegurado Cruz a Elle. En el marco de esta conversación con el citado medio, Pénelope también ha explicado cuál es su hoja de ruta laboral y la de su marido.

Penélope Cruz en los premios Goya. / Gtres

Ambos seleccionan sus proyectos en función de las necesidades familiares y ha confesado que han bajado el ritmo para poder pasar más tiempo en casa. «A veces me pueden ofrecer algo, aunque si es durante el curso o si no es en nuestra ciudad o no es en verano, solo por eso a muchas cosas he dicho que no. Y no me arrepentiré nunca», ha indicado.

La norma inquebrantable de Penélope Cruz y Javier Bardem

La actriz ha contado también que tiene un pacto con su marido. Se trata de «una norma sagrada y es que no hablamos de ellos. Si algún día tienen un trabajo de cara al público, pues tendrán que aprender a enfrentarse a eso. Pero ahora mismo no toca, solo son dos niños a los que protegemos absolutamente», ha revelado.