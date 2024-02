Las lágrimas de Penélope Cruz al hablar de un amigo enfermo de ELA

Penélope Cruz está inmersa en la promoción de su última película. Se trata de Ferrari, film que protagoniza junto a Adam Driver dirigida por Michael Mann, que se estrena el próximo 9 de febrero. Con motivo de este nuevo reto profesional, la actriz ha regresado a su ciudad natal, Madrid, para hablar sobre ello y, como suele ser habitual, ha hecho una parada en El Hormiguero, para convertirse en la invitada estrella del espacio presentado por Pablo Motos.

Penélope Cruz y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Las lágrimas de Penélope Cruz

Durante su intervención en el formato de Antena 3, Penélope Cruz habló sobre Jordi Sabaté Pons, un amigo enfermo de ELA desde hace 9 años. «Ha llegado a mi vida un ser impresionante que no me lo quito de la cabeza, Jordi Sabaté Pons. Empecé a hablar con él, nos hemos hecho amigos aunque no nos hemos visto en persona. Él hace sus videos y te cuenta que no puede respirar, respira por un tubo, come por un tubo, no puede hablar, está tumbado, depende totalmente del cuidado de los otros. Puede mover los ojos y tiene los ojos más bonitos del mundo, transmiten esperanza y ganas de luchar», comenzó diciendo sobre este activista que se ha convertido en una persona muy importante para ella.

Jordi tiene como objetivo investigar acerca de su enfermedad y para ello ha tenido la idea de hacer un podcast solidario que quiere arrancar con Penélope, quien ha aceptado encantada la invitación. Es por eso que la intérprete de Jamón Jamón se trasladará a Barcelona para poder aportar su grano de arena. Y no solo eso, sino que confesó que también donará una cantidad de dinero al hospital Vall’d Hebron para ayudar a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. Es por eso que Cruz animó a los espectadores a donar porque «es una enfermedad que te machaca y que, a día de hoy, no tiene solución». Como muestra de agradecimiento, Sabaté Pons quiso mandar un emotivo mensaje a la actriz.

Penélope Cruz rompe a llorar / Redes sociales

«Quiero dar las inmensas gracias a Penélope Cruz por todo lo que estás haciendo por la lucha contra la ELA. Lo que estás haciendo por los enfermos de ELA te lo agradeceremos infinitamente. Gracias por tu existencia. Te quiero mucho amiga. ¡Y viva la vida!», dijo en un vídeo. Cuando terminó la pieza audiovisual, Penélope no pudo evitar emocionarse y comenzó a llorar. Tras secarse las lágrimas con un pañuelo y con un hilo de voz dijo que Jordi es «un ejemplo de valentía como pocos he visto». «Mirad la sonrisa y el brillo que tiene en sus ojos y que termine diciendo ‘viva la vida’, yo no me quito de la cabeza a este hombre», señaló, muy emocionada. «Los que somos afortunados de tener salud… si tienes salud lo demás siempre puede mejorar, pero sin eso no hay nada», reflexionó después la actriz.