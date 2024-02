La otra cara de Penélope Cruz en los SAG Awards tras la alfombra roja

Este sábado, 24 de febrero, el Shrine Auditorium de Los Ángeles se ha convertido en el punto de encuentro de una larga lista de actores con motivo de la celebración de la 30º edición de los premios Screen Actor Guild Awards (SAG). En ellos, el Sindicato de Actores de Hollywood ha otorgado un reconocimiento a los mejores proyectos de ficción de los últimos meses a través de una gala que, normalmente, suele dejar un sinfín de anécdotas y curiosidades entre todos los populares invitados. Y como era de esperar, así ha sido.

Penelope Cruz en los SAG Awards celebrados en Los Ángeles/ Gtres

Sin ir más lejos, Penélope Cruz acaparó gran parte de todas las miradas tras ser considerada como una de las mejores vestidas de la noche junto a Emily Blunt, Meryl Streep o Margot Robbie, entre otras. Para la ocasión, la actriz optó por un vestido de escote bardot diseñado por Chanel y decorado con pequeñas flores y detalles de tul en la falda que la hicieron brillar con luz propia durante la alfombra roja. Como era de esperar, el estilismo de la de Alcobendas no pasó desapercibido, al igual que su postura una vez comenzó la gala.

Penélope Cruz y Pedro Pascal en los SAG Awards/ Gtres

A través de las fotos trascendidas, han salido a la luz los entresijos que se formaron en las mesas de los invitados y, poderosamente, ha llamado la atención la actitud de extracordialidad de Penélope Cruz con las diferentes estrellas presentes en el evento cinematográfico. Y es que mostró un gran acercamiento con actores como Ryan Gosling, Bradley Cooper, Anne Hathaway o Pedro Pascal, con los que no dudó en posar con una gran sonrisa reflejada en su rostro, al mismo tiempo que se fundió, con muchos de ellos, en significativos abrazos que dejaron al descubierto la faceta más cercana y cariñosa de la intérprete.

Penélope Cruz y Ryan Gosling en los SAG Awards/ Gtres

Más allá de estos emotivos reencuentros, Penélope también tuvo tiempo de vivir momentos del conocido como ‘fenómeno fan’. Y es que, tal y como explicó ella misma para la revista People, no pudo contener la emoción cuando se encontró con Meryl Streep, con la que se deshizo en halagos: «Acabo de ver a Meryl Streep y he ido corriendo a abrazarla. Ella siempre es muy dulce y muy amable. Es mi actriz favorita de todos los tiempos», reconocía.

Su fidelidad a Chanel

Penélope Cruz en la 38º edición de los premios Goya/ Gtres

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, Penélope Cruz también acaparó la atención de la mayoría de los focos encargados de cubrir los Premios Goya, la fiesta del cine español celebrada, en esta ocasión, en Valladolid. Como no podía ser de otra manera, la protagonista de la película Volver mostró de nuevo su importante fidelidad a la firma Chanel y lució un espectacular vestido diseñado con un estampado de flores de diferentes tonos que no dejó indiferente a nadie. Como protagonista del outfit, la falda llevaba un tul añadido a la parte inferior que daba un toque aún más elegante al look, al igual que el pronunciado escote que remataba el original conjunto.