Gerard Piqué, pillado con una joven rubia en Estocolmo durante una fiesta nocturna

Aunque hace tan solo unos días desde que se dio a conocer la inesperada ruptura entre Gerard Piqué y Shakira, ambos parecen ya haber comenzado a rehacer sus vidas por separado. Mientras que la colombiana ha aprovechado para refugiarse en los suyos y dejarse ver, aún más si cabe, en compañía de sus hijos, el futbolista ha optado por llevar a cabo algunos quehaceres laborales en una compañía que ha causado cierta controversia.

Ha sido durante este fin de semana cuando el jugador del FC Barcelona ha viajado hasta Estocolmo con el único objetivo de cumplir con un compromiso profesional de su empresa Kronos. Una jornada en la que estuvo inmerso en todo lo relacionado con su negocio, aunque también tuvo tiempo para disfrutar de algún que otro plan de ocio en el que intentó pasar desapercibido para los medios de comunicación sin mucho éxito.

El central fue fotografiado mientras asistía al evento Brilliant Events. La cita tuvo lugar el pasado viernes en la capital de Suecia, y aunque llegó a la ciudad nórdica el pasado miércoles, alargó su visita para conocer más a fondo todos sus encantos, probablemente sin llegar a imaginar que le tomarían una instantánea con una joven como consecuencia de una mala actitud por su parte.

Todo comenzó cuando Katrin Zytomierska, propietaria de una cadena de restaurantes, se acercó a Piqué para pedirle que se hiciera una fotografía con su hija. Algo a lo que el defensa se negó rotundamente, al igual que hizo con otros fans durante su estancia en Estocolmo. Pero no contenta con la reacción de Gerard, la empresaria le fotografió en compañía de una chica a modo de venganza, para después compartir la imagen en sus redes sociales: “Escúchame perdedor. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?”, escribía en su post, visiblemente enfadada, para posteriormente además explicar para El Periódico todo lo acontecido: “Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”, aseguraba.

Aunque es un tanto oscura por haberse realizado en algún momento de la noche, en la instantánea mencionada se puede ver cómo el futbolista está sentado muy cerca de una chica rubia y joven, en una actitud un tanto cariñosa que deja entrever que Piqué podría haber pasado página del todo en su historia de amor con Shakira. Por otro lado, ha llamado especialmente la atención que la protagonista de la imagen no es la excamarera con la que se ha relacionado al defensa recientemente y con la que él mismo reapareció en una localidad catalana sin reparo alguno.