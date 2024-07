La petición de María José Suárez a su círculo más íntimo para superar su ruptura con Escassi

Después de conocerse su ruptura con María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi ha vuelto a posicionarse en el centro del huracán mediático tras protagonizar ciertos rumores que aseguran que mantiene un romance con Hiba Abouk. El jinete y la actriz han sido vistos juntos por las cámaras en más de una ocasión, durante las últimas semanas, y aunque ninguno de los dos ha confirmado que mantienen una relación sentimental, lo cierto es que las conjeturas al respecto no han cesado. Tanto es así que María José se ha visto obligada a realizar una desesperada petición a sus amigas para poder llevar mejor su reciente ruptura.

«Acabo de hablar con una de sus íntimas amigas y nos dice que toda esta historia no la está llevando nada bien y que se está intentando mantener al margen», aseguraba Arnau Martínez desde el plató del programa Espejo Público. El colaborador continuaba desvelando que la sevillana había pedido a su círculo más allegado que no le contara nada sobre Escassi, Hiba Abouk o Valeri, una petición con la que pretende mantenerse alejada y desconectada de todo lo relacionado con el hombre que ha compartido los últimos tres años de su vida.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en Sevilla. (Foto: Gtres)

Según informaron desde el matinal de Atresmedia, la modelo «solo desea disfrutar de sus vacaciones». En los últimos días, ha mantenido su móvil apagado casi todo el tiempo porque no quiere saber absolutamente nada. Así, la desconexión es ahora su prioridad y, para lograrlo, no ha dudado en apagar su teléfono, evitando cualquier tipo de información o contacto que actualmente prefiere ignorar.

Sin embargo, las redes sociales no las mantiene inactivas, sino todo lo contrario. Y es que durante sus días de desconexión está compartiendo con sus más de 400 mil seguidores de Instagram imágenes de sus vacaciones. «Qué día más bonitos», escribía junto a una emotiva fotografía en la que aparece en la piscina dándose un beso con su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Por otro lado, María José también está utilizando las plataformas digitales para publicar diferentes reflexiones personales. Sin ir más lejos, la semana pasada, animó, con unas bonitas palabras, a todas las mujeres que estuvieran pasando por una situación personal similar a la suya: «Esta foto me la hice en el peor verano de mi vida. En 2010. Y lejos de odiarla recurro a ella muchas veces cuando necesito la confirmación de que todo pasa. A todas las que estáis pasando una situación parecida deciros que os abrazo, que somos valientes, luchadoras, buenas madres, emprendedoras y que nada ni nadie va a apagar nuestra luz», expresaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

En otro orden de cosas, María José Suárez también ha confesado a los internautas algunas de las secuelas que está sufriendo su cuerpo a raíz de su ruptura: «Este verano, no me ha hecho falta operación bikini, vamos, me he quedado fit, fit”, declaraba, haciendo alusión a los kilos que ha perdido. Sin duda, un cambio físico que, según ha dejado entrever, ha llegado como consecuencia del duro bache emocional que ha vivido en los últimos meses.