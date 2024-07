Álvaro Muñoz Escassi dice basta y anuncia medidas legales contra sus supuestas ‘amantes’

Álvaro Muñoz Escassi ha dicho basta. Después de varias semanas en el foco mediático a raíz de su ruptura con María José Suárez, un aparente romance con Hiba Abouk y un sinfín de posibles affaires con mujeres anónimas, el ex jinete ha tomado una drástica decisión para con su vida privada y sentimental: va a emprender acciones legales contra todos aquellos que hablen sobre él y atenten contra su identidad. «Voy a emprender acciones legales contra todos aquellos que atenten contra mi intimidad. Esto hay que pararlo. Se están aprovechando y yo tengo familia e hijos», ha declarado con firmeza.

Ha sido el programa TardeAR, en Telecinco, el encargado de dar voz a las intenciones del ex concursante de Supervivientes. Escassi ha concedido una entrevista, en exclusiva, a Beatriz Archidona, en la que se ha mostrado afectado por la situación de las últimas semanas. En ella, el televisivo se ha refirido a las mujeres que han aparecido en los medios asegurando haber tenido relaciones con él. «Respecto a las mujeres que están saliendo… ¿Tan mal lo he hecho? Ya está, no he hecho nada, tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera», ha comenzado diciendo.

Los colaboradores de ‘TardeAR’, en plató. (Foto: Telecinco)

«No he cometido ningún delito. No he hecho nada, me he separado, puedo hacer con mi vida sexual lo que me apetezca. Estoy desesperado, esto es insoportable, no se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio. Quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo. Si se quiere especular con la ruptura, que se especule. María José sabe la verdad. Ella sabe los tiempos», ha añadido el ex jinete.

En este sentido, Álvaro Muñoz Escassi ha querido aclarar también que su separación de la modelo y presentadora de televisión española fue una decisión de ella. «Solo me he separado porque ella quiso separarse. Punto. Siento mucho que esté mal, ante todo le tengo cariño, por lo que hemos vivido. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí, ¿no?», ha expresado con rotundidad. Fue a finales del pasado mes de junio cuando María José Suárez, cabe destacar aquí, confirmó a través de su perfil de Instagram que había puesto punto y final a su relación con Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi, en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

Hiba Abouk desmiente a Álvaro Muñoz Escassi

La decisión de Álvaro Muñoz Escassi llega, casualidad o no, apenas unos días después de que Hiba Abouk contradijera al ex jinete en unas firmas declaraciones a las cámaras de Gtres. La actriz, consciente del revuelo que han causado sus imágenes con Álvaro en Túnez, en actitud muy cómplice y cariñosa, dejó claro que no son pareja. «No hay nada. No hay nada que confirmar ni que desmentir. Siento que estéis con el calor que hace aquí, siguiéndome (…) Entiendo vuestro trabajo, pero entenderme a mí también. No hay nada más, no hay nada ¡Dejar de seguirme!», fueron sus palabras.