Cayetano Rivera se ha convertido nuevamente en protagonista de la crónica social de nuestro país a raíz de su intervención en Diálogos Taurinos, un evento anual dedicado a la tauromaquia celebrado en el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón este jueves, 3 de abril. A su llegada al evento, el torero ha compartido sus pensamientos sobre su despedida de los ruedos y la importancia de la vida taurina para él. Pero también ha dejado clara su postura respecto a la reciente aparición de objetos personales de su padre, el legendario torero Paquirri, en un vertedero de Barbate.

El hecho de que los objetos de Paquirri, algunos de ellos de gran valor sentimental y personal, fueran encontrados entre la basura generó gran revuelo en los medios hace escasas semanas. A raíz de esta situación, Cayetano Rivera ha hecho una petición pública con un mensaje directo a quienes pudieran tener en su poder los enseres de su padre: «Si alguien tiene algo de mi padre y no lo quiere, que me lo dé, yo encantado», ha manifestado el torero, subrayando su disposición a recibir estos objetos, que para él tienen un valor irreemplazable. No obstante, Cayetano ha aclarado que no tenía conocimiento previo de este suceso y se ha mostrado sorprendido por la noticia. «Me he enterado por vosotros, no sigo la noticia», ha dicho.

Además de su mensaje sobre los enseres de Paquirri, Cayetano Rivera ha aprovechado la ocasión para hablar sobre su familia y la importancia de sus hijos, aunque ha admitido que no le gusta que lo vean en la plaza durante sus faenas. Asimismo, el diestro se ha mostrado tajante ante la posibilidad de interpretar a su padre en el biopic que estaría preparando Isabel Pantoja sobre su vida. «Tampoco sabía nada, pero no lo voy a ver. No me interesa (…) Interpretar a mi padre…tendría que pensarlo», han sido sus palabras.

El evento de los Diálogos Taurinos también ha sido una oportunidad para que Cayetano comparta su visión sobre su carrera y los retos personales que ha afrontado en los últimos años. En un ambiente distendido y con una audiencia que le ha mostrado su apoyo, el torero se ha mostrado sincero respecto a su próxima retirada de los ruedos. Cayetano ha revelado que la decisión de alejarse de la plaza era algo que sus seres queridos, incluidos su actual pareja sentimental, María Cerqueira, apoyan, aunque también reconoce que esta decisión les causa cierto pesar, pues comprenden lo importante que es para él la vida como torero.

Cayetano ha destacado, además, que aunque su hermano Francisco ya ha tomado la decisión de retirarse del toreo, él mismo no ha decidido aún cuándo o dónde se produciría su última corrida, aunque Ronda siempre ha sido el lugar de sus sueños para cerrar su carrera. «Siempre he querido terminar en Ronda porque es donde empezó todo, pero no va a poder ser. Estamos dándole vueltas, estamos escuchando también empresarios, propuestas, pero todavía no tenemos nada decidido», ha dicho. Estas palabras llegan apenas unos días después de que, precisamente, Francisco Rivera, anunciara que este 2025 no se iba a celebrar la Goyesca de Ronda.

El motivo no es otro que el estado del coso, que presenta una edificación extremadamente sensible, especialmente debido a la falta de cimentación. Aunque el año pasado se aprobó la realización de una «intervención integral» de la plaza de toros de Ronda para «garantizar la seguridad y continuidad de los festejos», tras una reciente visita, Francisco Rivera confirmó que, debido al estado actual de la infraestructura, la celebración de la corrida «es imposible».