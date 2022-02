Pese a que a priori pueda parecer que los famosos tienen una vida perfecta, la gran exposición mediática que su cargo conlleva hace que continuamente se vean obligados a enfrentarse a una situación complicada: la suplantación de identidad. Son muchas las cuentas que aparecen a diario en redes sociales haciéndose pasar por los rostros más conocidos tanto a nivel nacional como internacional, motivo por el que en más de una ocasión los afectados han tenido que salir a la palestra para corroborar su verdad.

En la última ocasión le ha tocado a Antonio Resines. Tras más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón, el actor salió de peligro y fue trasladado a planta, donde se encontró con que en las redes sociales había un perfil haciéndose pasar por él y enviando mensajes de agradecimiento a todos los que le habían apoyado en este trance. Una difícil situación por la que el intérprete lanzó un comunicado hace tan solo unas horas en el que aseguró que no tiene ninguna cuenta de Twitter, Instagram u otra red social, entristeciéndose al ver que estas plataformas no habían tomado medidas ante este delito.

Pero él no ha sido el único que ha sufrido esta dificultad al ser una figura pública recientemente. Resultaba sorprendente que Cayetano Martínez de Irujo tuviera intención de poner a la venta el Palacio de Arbaizenea, legado por su madre, la duquesa de Alba. Este enclave guarda un gran valor sentimental para el duque de Arjona, que aseguró que su identidad había sido suplantada en redes sociales con la intención de recaudar dinero con la supuesta venta de uno de sus lugares favoritos. Una situación por la que el protagonista ha confesado estar “desesperado” hasta tal punto de haber “mandado al abogado al juzgado de guardia”.

Otra de las afectadas por un caso similar fue Leticia Dolera. Fue el año pasado cuando la actriz denunció públicamente que alguien se estaba haciendo pasar por ella en Twitter: “Por un momento he creído que esta cuenta era mi cuenta… Hasta que he visto que no tenía trolls en los comentarios. Buen truco lo de usar las minúsculas para despistar”, explicaba la intérprete haciendo referencia a un perfil que finalmente se trató de una parodia dedicada a ella misma. Mario Vaquerizo también sufrió una suplantación de identidad, habiendo denunciado que varios “delincuentes” habían creado perfiles con su nombre en Twitter para ponerse en contacto con distintas marcas conocidas con el objetivo de conseguir gafas de marca: “Llevo más de dos años siendo agredido por alguien que se hace pasar por mí”, aseguró hace varios años.

Poniendo el broche a esta lista está Álex González. Aunque el artista se muestra cauteloso a la hora de mostrar cierto contenido en sus redes sociales, no tuvo reparo en alzar la voz públicamente cuando se sintió atacado por alguien que suplantaba su identidad: “Un impostor/ra con el nickname de ALEXGONZALEZACT se está haciendo pasar por mí en Facebook, si alguien está en contacto con esta persona, por favor, bloqueado inmediatamente”, publicó, dejando claro que tomaría las medidas necesarias si la cúpula de la red social mencionada no lo hacía a tiempo.