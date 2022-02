Después de la tormenta siempre llega la calma. Eso probablemente es lo que opine a día de hoy Antonio Resines, que después de haber pasado más de un mes ingresado en la UCI del Hospital Universitario Gregorio Marañón por covid, fue hace tan solo unos días cuando se daba a conocer la noticia de que pasaba a planta al tener una evolución favorable.

Nadie duda de que su recuperación ha dado un halo de esperanza a todos sus seres queridos, aunque lo cierto es que se ha visto empañada en gran parte por los perfiles falsos que han aparecido en redes sociales en los últimos días. Y es que varias personas habrían intentado suplantar la identidad del actor hasta el punto de llegar a contestar a los mensajes de ánimo que recibía, algo de lo que ha querido hablar el protagonista en cuestión en cuanto ha tenido oportunidad de hacerlo. Ha sido a través de un comunicado difundido por su oficina de prensa, Relabel Comunicación, donde Resines ha hecho su primera toma de contacto con la “vida real” para asegurar que no tiene ningún perfil personal ni en Twitter, ni en Instagram ni en ninguna otra red social. Motivo por el cual ha sentido cierta “decepción” al saber que estas empresas no han tomado ningún tipo de medida para parar estos engaños sin que lleguen a nada más.

Dejando de lado la peor parte de los últimos días, el intérprete también ha aprovechado para centrarse en su recuperación y agradecer a todos “el interés y el cariño” en el que se ha visto envuelto en las últimas semanas. Aún así, ha querido dejar claro que quiere que su salud siga mejorando “con tranquilidad y lejos del ruido mediático”, animando así a los medios de comunicación a que respeten su espacio y esperen a que sea él mismo quien próximamente lance otro comunicado dando más detalles sobre su mejora, que de momento será cosa de su intimidad y de la de sus seres queridos.

Era el pasado 23 de diciembre cuando Antonio Resines ingresaba de urgencia en el hospital madrileño a consecuencia de una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral”. Así lo desvelaba su propio parte médico, aunque fue su compañero y amigo Santiago Segura quien admitió que el actor no estaba pasando por su mejor momento y que tendría que pasar el fin de año en la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras muchos días de sufrimiento por parte de sus allegados, los males parecen haber llegado a su fin y la actriz Fiorellea Faltoyano se hizo eco de ello en primera instancia. No obstante, actrices como Loles León también auguraron la mejoría de Resines días antes de que tuviera lugar su esperadísimo abandono de la UCI, al igual que Cayetana Guillén del Cuervo. Pero lo cierto es que no pudieron dar muchos más detalles ya que prefirieron que fuera la familia quien lo hiciera cuando lo creyera oportuno.