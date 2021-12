Cayetano Martínez de Irujo define con una palabra la relación con el duque de Alba

Nueva Navidad para Cayetano Martínez de Irujo pero mismas rutinas que en los años anteriores. El conde Salvatierra no acudirá a la celebración de Nochebuena que su hermano Carlos va a realizar con su familia en el Palacio de Liria para celebrar estas fechas tan entrañables. El jinete muestra una actitud mucho más abierta al diálogo con los medios de comunicación que antaño y no tiene problemas en descolgar la llamada de Look para contar cómo está la relación con su hermano y los motivos por los que no estará presente en el banquete navideño.

La tensión entre los hijos de Cayetana Fitz-James se disparó a raíz de su muerte. Sus hijos han tenido numerosas fricciones, grietas que se han ido haciendo más grandes con el paso del tiempo. Nunca han conseguido limar asperezas del todo. Los homenajes a su madre -organizados por Cayetano- siempre han sido motivo de que la concordia saltase por los aires. Pero, ¿cómo está actualmente la relación entre hermanos?

Cayetano Martínez de Irujo desvela a este digital que la relación con el actual duque de Alba sea mala sino «cordial», según sus palabras. Por lo tanto, no es la razón por la que va a ausentarse de la reunión en Liria. El ex de Genoveva Casanova le da pasmosa naturalidad al hecho de que no vaya a ir: «No tengo por qué hacerlo, ya no está mi madre, así que cada uno en su casa…», dice.

Eso sí, evita pronunciarse sobre con quién pasará estos días de fiesta que están a la vuelta de la esquina explicando que es algo que le pertenece a él y que no tiene por qué compartir ni hacer público. Lo que es seguro es que con su hermano Carlos no será, por lo que lo más lógico es que sea junto a su novia, Bárbara Mirján. No obstante, hay quienes sostienen que también podría ser con Genoveva dada la buena relación que aún mantienen por el bien de sus dos hijos en común.

Algo que quiere dejar muy claro Cayetano es que su desligue solo es extensible a Carlos Fitz-James, a su familia y todo lo que tiene que ver con Palacio». Con el resto de sus hermanos no hay mayor problema. Precisamente, Fernando o Eugenia Martínez de Irujo sí que participarán en la celebración, esta segunda acompañada de su marido, Narcís Rebollo. Lo mismo que los hijos del patrono de la fundación Casa de Alba.

La última polémica que ha envuelto a la familia fue a raíz del mencionado homenaje a la duquesa de Alba en Sevilla. Cayetano Martínez de Irujo evitó pronunciar el nombre de ninguno de sus hermanos pero lanzó un dardo envenenado: «Creo que es lo normal una misa al año. Por mis padres se hizo durante treinta años en Loeches donde él estaba enterrado, por mi madre lo mismo. Es una cuestión personal, de compromiso y es lo mínimo que se merece. […] Es lo mínimo que se puede hacer por ella cuando por nuestro padre se hizo 20 años».

Unas declaraciones de las que desmarcó a dos de sus hermanos: «Este año he tenido por lo menos el apoyo de mi hermano Fernando y Eugenia para la misa y la esquela. No me siento tan solo». No hubo mención a Alfonso ni Carlos.