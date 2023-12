El perdón de Chiara Ferragni tras ser multada por vender productos con falsos fines benéficos

Chiara Ferragni lleva varios días acaparando titulares en la crónica social de nuestro país por un motivo que nada tiene que ver con su blog, The Blonde Salad, ni con su relación sentimental con Fedez. La empresaria de moda, bloguera e influencer italiana, fue acusada el pasado viernes, de vender un producto con falsos fines benéficos a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de veintinueve millones de seguidores.

Fue la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado italiana (AGCOM), quien anunció una sanción de más de un millón de euros a las diferentes empresas que posee Ferragni -Fenice y Tbs Crew-, por una «práctica comercial incorrecta» en la venta de unos «pandoro» o bizcochos con fines benéficos junto con la marca de dulces Balocco. Se trata de la colaboración que la conocida influencer lanzó a finales del pasado año con la marca de dulces. Juntos crearon un pandoro con glaseado rosa, inspirado en la italiana, cuyos beneficios recaudados con la venta, supuestamente, irían destinados a financiar material terapéutico para niños del Hospital Regina Margherita de Turín. Una donación polémica que ha sido calificado ahora como fraudulenta por la Agencia de Gobierno.

Chiara Ferragni en la Fashion Week de Milán / Gtres

La donación en cuestión al centro fue de 50.000 euros. Sin embargo, se produjo meses antes, por lo que el dinero obtenido por los dulces, no se destinó a la iniciativa. De hecho, los negocios vinculados a Chiara Ferragni que participaron en esta colaboración, se ha demostrado que lograron recaudar después un millón de euros con las ventas del producto. Y no es para menos teniendo en cuenta que, según la AGCOM, el pandoro tenía un precio de nueve euros frente a los poco menos de cuatro que habitualmente tiene la versión clásica de este postre en el mercado.

Sea como fuere, lo cierto es que al conocer la sanción de un millón de euros que le imponen a Chiara, la italiana no tardó en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, asegurando que la consideraba injusta y que la recurrirá en los tribunales. Unas palabras que ha ratificado, no obstante, hace escasas horas por la misma vía. «Me di cuenta de que había cometido un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, separando por completo cualquier actividad benéfica, que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las actividades comerciales. Porque aunque el objetivo final sea bueno, si no ha habido un control suficiente sobre la comunicación, se pueden generar malos entendidos», ha comenzado diciendo.

«Lamentablemente se puede cometer un error, me arrepiento de haberlo hecho y me doy cuenta de que podría haber estado más atenta. Pero si la sanción final fuera -como espero- inferior a la decidida por la AGCM, la diferencia se sumará al millón de euros», ha continuado explicando en referencia a que si finalmente la multa se reduce, ella abonará la diferencia al hospital que dijo en su día, ya antes citado. «En los próximos días hablaré con Regina Margherita para entender cómo utilizará el hospital la suma que doné y periódicamente les daré actualizaciones. Mi error persiste, pero quiero asegurarme de que de este error surja algo constructivo y positivo», finaliza.