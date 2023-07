La gran conexión de Penélope Cruz con Woody Allen más allá de su regalo de boda pendiente

Los últimos meses han sido cuanto menos ajetreados para Penélope Cruz. Después de haber hecho frente a la premiere de En los márgenes durante toda la tarde, la actriz se convertía en una de las grandes invitadas a El Hormiguero junto a Luis Tosar y Juan Diego Botto, con el objetivo de presentar esa nueva película también en prime time televisivo.

Penélope Cruz en un photocall / Gtres

La ganadora de un Oscar ha hecho su aparición estelar en el emblemático plató de Antena 3 junto de sus dos compañeros. Una vuelta a El Hormiguero en la que los focos se giraban hacia su persona, consiguiendo deslumbrarlos ataviada con un conjunto rosa de tweed compuesto por una minifalda y una chaqueta corta a tono, el cual ha combinado a la perfección con un recogido desenfadado que dejaba ver dos amplios pendientes en sus orejas.

Penélope Cruz en ‘El Hormiguero’ / Gtres

Una vez todos los invitados estaban ya sentados en sus respectivos asientos, Pablo Motos quiso hacer hincapié en todo lo que le transmite Penélope cada vez que aparece en pantalla, admitiendo que «siempre llora» con sus papeles. Un piropo que ha halagado a la de Alcobendas, que esperaba que el presentador también pudiera reírse gracias a ella. Y continuando con esta ronda de buenas palabras, Cruz ha quería resaltar la labor de Juan Diego Botto como director, contando que «se conocen desde los 13 años», y que era la primera vez que dirigía: «Esta película me parece redonda, me parece que ha hecho algo muy bonito», zanjaba, dejando entrever que ningún actor del elenco habría llegado a percibir que era la primera vez del argentino en este papel.

Penélope Cruz en ‘El Hormiguero’ / Antena 3

Sin embargo, lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que la conversación daría un giro de 180 grados hacia lo privado, teniendo como grandes protagonistas de la charla a Penelópe Cruz y a Woody Allen, con el cual la actriz comparte una buena amistad. Es por ello que Pablo Motos hacía referencia a un supuesto regalo que Woody Allen habría hecho a la intérprete y a Javier Bardem por su boda. Algo que la actriz desmentía rotundamente, explicando la verdad sobre lo sucedido: «Woody Allen no me regaló nada. Nos dijo que nos lo mandaría algún día, pero eso todavía no ha llegado», comenzaba explicando, para después detallar que se trataba de la grabación de una escena romántica entre el matrimonio: «Nos dejó rodando y se fue, no lo pudo soportar. Era una escena en la que nos teníamos que besar y a él no le gustaba dirigir esas escenas así que se fue. Esa toma duraba 4 o 5 minutos y dijo que algún día lo mandaría», zanjaba, aunque lo cierto es que aún no ha tenido lugar esa situación que, sin duda alguna, marcaría un antes y un después en el panorama internacional, sobre todo teniendo en cuenta que son dos de los artistas más conocidos del planeta y que su vínculo aún sigue siendo sorprendente para sus seguidores.