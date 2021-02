Han pasado 7 meses desde que Paz Padilla vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al tener que despedirse de su gran amor. Antonio Vidal falleció como consecuencia de un tumor cerebral el pasado 18 de julio. Hace apenas unos días, la presentadora reconoció que no hay día que no llore la ausencia de su marido. Sin embargo, el calor de los suyos, su humor y filosofía de vida le están ayudando a seguir adelante. Este domingo 14 de febrero, día de los enamorados, ha querido compartir a través de su perfil de Instagram uno de los momentos más especiales que vivió junto al abogado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

La actriz de ‘La que se avecina’ ha elegido una fotografía con mucho significado para ella. En la imagen se pueden ver dos copas de cava de cuando brindó junto a Antonio en su luna de miel, uno de los momentos que jamás podrá olvidar la humorista. Además, ha querido escribir unas palabras cargadas de sentimiento: «Este fue un brindis en nuestra luna de miel, en una bañera llena de pétalos rojos, así siempre celebraré nuestro amor. Feliz San Valentín, cariño mío, brinda conmigo. Te quiero».

La empresaria ha querido añadir más romanticismo y en dicho post se ha podido escuchar parte de la letra de una canción con la que se ha sentido identificada: «Me has esperado hasta el final, me has dado todo cuanto fui. Mi luz, mi sombra y yo tu inesperada paz. Ahora que ya no estás aquí te quiero dar las gracias por volverme a conquistar, por darme otra oportunidad, por ser mi humor, mi amor, mi ejemplo hasta el final». En este día tan señalado, Paz Padilla ha estado acompañada de su inseparable amigo Xoan Viqueira -expareja de David Valldeperas-.

No es la primera vez que la presentadora ocasional de ‘Sálvame’ utiliza las redes sociales para homenajear a su Antonio -como le llama cariñosamente-. Unos días después del fallecimiento de su marido, Paz publicó una instantánea en blanco y negro. “Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza”, escribió en aquella ocasión. Más tarde confesó cómo se encontraba tras la triste pérdida con la que tiene que lidiar cada día de su vida. “Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y miles de mensajes. He vivido una historia de amor corta, pero muy intensa. Sé que su amor vivirá en mí para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando”, expresó la cómica en otra publicación.

El libro de Paz Padilla

Paz Padilla va a publicar un libro en el que plasma su filosofía de vida tras vivir las pérdidas de Antonio y de su madre en un mismo año. La presentadora confesó en ‘Sálvame’ hace unos días que saldrá a la venta en el mes de abril, aunque aclaró que ya puede encontrarse vía online. «Yo necesité mucha ayuda y las personas a las que acudí me aconsejaron que escribiese lo que sentía y eso hice. De ahí ha salido este libro», explicó en relación a este nuevo proyecto que ya tiene nombre. «Se trata de un nombre muy personal y con mucho significado para mí: ‘El humor de mi vida’», indicó visiblemente emocionada cuando dioa conocer el título de libro.