El homenaje a Paz Padilla en ‘Got Talent’ tras su ausencia

‘Got Talent’ ya está de nuevo en la parrilla televisiva. Tras meses trabajando duro se ha podido llevar a cabo la sexta edición del programa presentado por Santi Millán. Sin embargo, la primera entrega del formato ha estado marcada por la ausencia de un miembro del jurado: Paz Padilla. La actriz no ha podido estar en los primeros momentos del talent show porque justo las grabaciones coincidieron con el delicado momento personal que estaba pasando.

El pasado 19 de julio la vida de Paz Padilla se truncó. Su marido, Antonio Vidal fallecía como consecuencia de un tumor cerebral que llevaba padeciendo cerca de un año. Una noticia que pilló por sorpresa al entorno de la intérprete, pues llevó este episodio de su vida con total discreción. Por este motivo, Padilla no ha podido estar en el estreno de ‘Got Talent’, ya que las grabaciones coincidieron con la muerte de su marido.

Nada más arrancar el programa, Santi Millán, presentó como viene siendo habitual al jurado. Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez esperaban emocionados dar el pistoletazo de salida a esta nueva entrega cargada de talento. «Estamos llevando a cabo todas las medidas de seguridad para poder hacer el programa», continuó diciendo Millán antes de homenajear a Paz Padilla.

«Como podéis ver, en la mesa solo hay tres miembros del jurado nos falta uno, Paz Padilla», empezó explicando. «Por motivos personales no ha podido reunirse con nosotros en esta primer fase de audiciones, pero se reincorporará en las semifinales y en la final así que, desde aquí, Paz, un beso grande de parte de todo el equipo”, sentenció el presentador visiblemente emocionado al igual que los miembros del jurado.

Durante la presentación de la sexta edición de ‘Got Talent’, la empresaria quiso agradecer todas las muestras de cariño recibidas tras el fallecimiento de Antonio Vidal. “Lo fácil hubiera sido sustituirme, pero me dijeron ‘tómate el tiempo que necesites y aquí te estaremos esperando’”, confesó con una tierna sonrisa Paz. Es necesario recordar que cuando ocurrió la desafortunada tragedia, la actriz estuvo alejada del foco mediático, así como de la televisión cerca de 52 días. Durante su duelo y retiro para recomponer su corazón, Paz Padilla se refugió en las redes sociales, donde quiso compartir varios homenajes a ‘su Antonio’ -como le llamaba cariñosamente-.

«Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza», fueron sus primeras palabras tras el fallecimiento de Antonio. Días más tarde quiso sincerarse a través de una fotografía en la que aprecía en medio de una montaña y expresó las siguientes palabras cargadas de cariño y dolor. «Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, sé que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando», dijo Paz Padilla en una publicación que no paró de recibir mensajes de apoyo.



Han pasado 6 meses desde lo ocurrido, y la intérprete va volviendo poco a poco a la normalidad. Ya ha vuelto a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’, sigue grabando ‘La que se avecina’ y trabajando duro en la marca que tiene con su hija, No ni ná.