2020 ha sido el año más difícil para Paz Padilla. La andaluza ha perdido a su madre y su marido con apenas unos meses de diferencia y aunque la noticia del fallecimiento de ‘doña Lola’ fue un trance muy doloroso, la despedida de su Antonio fue todavía más complicada ya que, durante un año, Paz y su entorno se blindaron para poder vivir en total intimidad los que ya sabían que serían los últimos meses de vida del abogado.

Tras unas semanas apartada de todo, la presentadora concedió una impresionante entrevista en ‘Sábado Deluxe’ en la que compartió con sus compañeros y la audiencia su manera de vivir la muerte de su marido. La naturalidad con la que Paz Padilla hablaba de su dolor, asegurando que a pesar de todo estaba feliz de cómo había sucedido todo y que su intención era volver a ser feliz y estaba dispuesta a luchar por ello, fue una lección para muchos. Pero la historia continúa.

En la que sin duda estará siendo la Navidad más difícil para la de Cádiz, la propia Paz ha usado su perfil de Instagram para anunciar a sus seguidores que ha decidido seguir cumpliendo con una de sus tradiciones más especiales. Quienes siguen a Padilla desde hace tiempo a través de sus redes sociales, ya conocen la dedicación y emoción con la que la artista prepara la noche de Reyes. En su casa no solo la celebran ella y su entorno más íntimo, sino que se reúnen varias personas, que conociendo la pasión de Paz por esta fecha, dejan sus regalos en sus manos para que ella los prepare. Y esta vez, cumpliendo con las medidas sanitarias, volverá a ser igual.

Paz ha sido quien ha decidido compartir con sus ‘followers’ la decisión que ha tomado y lo ha hecho a través de una serie de ‘stories’ de Instagram. «Mañana vienen los reyes y este año me planteé si hacer lo de todos los años, si tenia animo para decorar los regalos y la verdad es que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque a Anna (su hija) le hace mucha ilusión, porque también tengo tres sobrinos pequeñitos que siempre le traemos los regalos aquí. Y porque es una tradición que mi madre siempre nos hacía, daba igual como estuviera, daba igual si estaba triste. Ella hacía que la noche de reyes siempre fuera una fiesta».

La dedicación de Paz Padilla es total, y cada año prepara todos los regalos siguiendo una temática por lo que si envolver regalos ya es costoso de por sí, en su caso lo es mucho más. «Así que estoy preparando las cosas. No puedo adelantar nada pero espero sorprender. Y como sabéis todos los años hago lo mismo. No es que haya una gran cantidad de regalos, es que me dejan aquí ellos sus regalos y yo los envuelvo. Ponen el nombre y yo los envuelvo. Y para poder hacer la forma utilizo cajas, porque si no se hacen cajas no puedo darle forma bien. Entonces puede que en una caja haya unos calcetines, o una bufanda, o un gorro, o un reloj, o una sudadera o lo que sea. Así que todo va en cajas y a mí me encanta que sean cajas grandes, por lo que quizás cojo la caja de un microondas y luego lo que hay dentro es un par de zapatos. Pero es la única manera de poder lucirlo. Ahora, eso sí. De papel gasto lo más grande. A ver si os gusta».

La manera de envolver regalos y la cantidad de paquetes que las Padilla han mostrado en sus redes sociales algunos días de Reyes de años anteriores han desatado numerosas polémicas año tras año. De ahí que la presentadora de ‘Sálvame’ ya se haya adelantado a sus ‘haters’ para explicarles que, ni todo es lo que parece, ni lo importante para ellas en esta celebración son los regalos.