El regreso de Paz Padilla (53) a las primeras filas de Mediaset está a la vuelta de la esquina. Tras un abrupto final en Sálvame que se acompañó de un inmediato pero fugaz despido de los estudios de Fuencarral, la gaditana se convertirá próximamente en la nueva presentadora del programa Déjate Querer, el formato que produce Bulldog TV y que hasta ahora presentaba Toñi Moreno (49), que el grupo italiano parecía haber cancelado tras los bajos datos de audiencia de su segunda temporada.

Así lo confirmó ella misma el pasado mes de diciembre a una conocida revista, para la que confesó «estar lista». Pero nada queda ahí. Al ser preguntada por la posibilidad de presentar un talk show al estilo de El diario de Patricia, Padilla respondía «por ahí va, por ahí va», lo que dejó entrever un segundo formato a la cabeza para la cadena principal de Mediaset. «Todo está ya tan abierto…Puedes mezclar todos los géneros sin ningún tipo de problema. Lo importante es que yo me sienta cómoda haciéndolo y que pueda ofrecer lo mejor de mí. Es lo único que quiero. Ya llevo 30 años en la profesión, que se dice pronto, y nunca he parado. Tengo muchas cosas que ofrecer», dijo.

Este segundo formato, en ningún caso producido por La Fábrica de la Tele, con quien Paz no quiere tener ninguna relación contractual tras lo sucedido en enero de 2020 y su gran bronca con Belén Esteban, estaría pensado para la franja del prime time. De modo, que esta pasaría a ser la apuesta firme con la que cadena intente recuperar el liderazgo tras meses en crisis.

Sin duda, dos dardos directos y casi envenenados para Jorge Javier Vázquez en medio del revuelo mediático ocasionado por los rumores que apuntan a que, con el fin de etapa de Paolo Vasile, el equipo directivo de Mediaset estaría planteándose su despido. Vasile firmó con el presentador de Sálvame un nuevo contrato de exclusividad que, según Informalia, será revisado. Así, el periodista catalán podría desaparecer de la pantalla más pronto que tarde. También se estaría negociando el fin de contrato de Pedro Piqueras, en edad de jubilación.

Paz Padilla: un año de su salida de Sálvame

Fue el pasado mes de junio cuando Mediaset anunció la reincorporación de Paz Padilla. «Mediaset España ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual, exactamente en los mismos términos en los que estaba dicho contrato que le unía a la compañía», reveló la empresa a través de un comunicado.

«La incorporación de la actriz y presentadora no se producirá de manera inmediata, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses», añadió.

Su vuelta llega tan solo unos meses después de que la propietaria de la firma de moda No Ni Na, fuera despedida a principios de 2020, siendo el pasado 20 de enero la última vez que la vimos en la pequeña pantalla, al frente de Sálvame. La gaditana abandonó para siempre el plató del programa tras un tenso enfrentamiento con la princesa del pueblo, que la acusó de no creer en la vacuna contra el coronavirus. «Creo que Paz no cree en la vacuna”; “¡Porque tú lo digas! ¡Estoy flipando! ¿Por qué no creo yo en la vacuna?”, se quejaba Paz Padilla mientras se quitaba el micro.