¡Empieza la cuenta atrás! Muy pronto Paula Echevarría y Miguel Torres se convertirán en padres de su primer hijo en común, Miguel Jr., que es como se llamará el pequeño. Fue el 23 de septiembre cuando la pareja comunicó a través de las redes sociales que un nuevo miembro de la familia venía en camino. Lo hicieron mediante una tierna fotografía en la que aparecen ambos junto a Daniela -hija de la actriz y David Bustamante-. “Estamos felices de poder compartir con vosotros esta gran noticia… Dentro de poco… ¡seremos uno más!”, escribieron muy emocionados.

A lo largo de todos estos meses, la actriz ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo ha ido creciendo su barriguita, de los antojos que ha ido teniendo e incluso de los últimos preparativos sobre la estancia donde dormirá el pequeño. Hace unas horas, la intérprete de ‘Velvet’ ha compartido una instantánea en la que se puede ver el dormitorio en obras. “En proceso…”, ha escrito la futura mamá. Ya semanas atrás reveló que estaba mirando decoración para el cuarto del bebé, pero no dio más pistas sobre los tonos o el tipo de muebles que escogería para decorar esta estancia de la casa. “Creo que va siendo hora de mirar habitación. Me gusta todo tanto que no sé por dónde empezar”, dijo por aquel entonces.

Y no solo eso, porque la bloguera ha revelado cómo se ha estado cuidando a lo largo del embarazo. Paula ha practicado deporte en la medida de lo posible con un entrenador personal que le ha ayudado en esta etapa tan especial de su vida. Este mismo domingo ha confesado que debido a su estado le cuesta cada vez más ponerse en forma. “Aunque ya me cueste horrores…”, ha revelado la actriz mientras ha hecho gala de su fuerza de voluntad mientras ha andado unos minutos en la cinta de correr que tiene en su casa. Después ha querido relajarse y ha disfrutado de las buenas temperaturas que hay en la capital estos días. La it girl ha mostrado cómo ha tomado el sol en su enorme jardín en pleno mes de marzo.

Hace justo dos semanas, Echevarría compartió que el pequeño que viene en camino tiene el tamaño de un león cachorro, y que podría pesar ya entre 1,90 o 2,60 kilos y medir de 43 a 47 centímetros. No cabe la menor duda de que las redes sociales han sido su plataforma preferida para narrar los fantásticos 9 meses que ha vivido con la espera de su segundo hijo.

Miguel Torres y Paula Echevarría: su historia de amor

La pareja se conoció en 2010 cuando Paula estaba felizmente casada con David Bustamante. Fue durante la grabación de uno de los videoclips del cantante cuando coincidieron por primera vez. Sin embargo, ahí quedó la cosa. Más tarde, en 2018 se volvieron a reencontrar cuando la actriz ya no estaba con el artista. Surgió la chispa, pero no hicieron público su romance hasta mediados de ese mismo año. Siempre se han mostrado muy celosos de su intimidad, sobre todo el exjugador de fútbol. Por su parte, la intérprete de ‘Los Nuestros’, sí ha ido publicando a través de sus redes sociales algunos de los momentos que ha vivido junto al amor de su vida.

Sin ir más lejos, el día de San Valentín quiso mandarle un mensaje cargado de amor al futuro papá. “Mi Valentín…. feliz día del amor… ¡Te quiero para mi para siempre!”, escribió de lo más enamorada la empresaria en una instantánea en la que aparecen juntos disfrutando de un bonito atardecer de verano.