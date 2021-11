La espera ha llegado a su fin. Este jueves Paris Hilton y Carter Reum se han convertido en marido y mujer en un enlace que va a durar tres días. Pese a que han transcendido pocos datos de las celebraciones, poco a poco van saliendo a la luz detalles de cómo está siendo una de la que sin duda es, la boda del año. Hace escasas horas, la empresaria ha compartido en sus redes sociales, donde reúne más de 16 millones de seguidores, su secreto mejor guardado: su traje nupcial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Para la gran ocasión, Hilton ha apostado por un vestido de manga larga con cuello cisne en tejido transparente con flores bordadas. Sin embargo, no ha mostrado la parte inferior del diseño, sembrando así el misterio de cómo es el look que ha llevado en uno de los días más importantes de su vida. También se ha podido apreciar que se ha decantado por un largo velo que ha tapado su rostro. Paris ha llevado un recogido con la raya en medio y ha dejado caer un mechón ondulado. Por otro lado, el make up que ha lucido la influencer ha estado marcado por los tonos marrones, uno de los colores de la temporada estival.

Muy emocionada, Paris Hilton ha escrito unas palabras en dicho post.” My forever begins today… (Mi para siempre empieza hoy) 11/11 💝#JustMarried #ForeverHiltonReum 📸: @JoseVilla”, ha comentado la recién casada.

La primera parte de la fiesta de Paris y Carter ha tenido lugar en la finca de Bel-Air, propiedad de su difunto abuelo, Barron Hilton. Sí han transcendido algunas imágenes del enorme jardín donde han instalado una carpa tamaño XXL para acoger a todos los invitados. Entre los asistentes hay rostros conocidos como Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Kyle Richards y Paula Abdul, entre otros. Por otro lado, las damas de honor han sido Halle Hammond, Tessa Gräfin von Walderdorff (la esposa del hermano de Paris, Barron Hilton II), la hija de Kim Richard, Whitney Davis, y la hija de Kyle Richards, Farrah Aldjufrie. Todas ellas han lucido diseños rosas personalizados de Alice + Olivia.

Esto solo ha sido el principio de lo que vivirán los recién casados y los afortunados que han podido acudir a su enlace. A lo largo del fin de semana, el matrimonio ofrecerá a sus invitados dos noches más de fiesta en la que no faltará ningún tipo de detalle. Este viernes, es el turno de un carnaval en el muelle de Santa Mónica y el sábado tendrá lugar otro encuentro que terminará en una exclusiva cena de gala.

El pasado mes de febrero saltaba la noticia de que Paris Hilton y Carter Reum se habían comprometido. “Mi relación y el tiempo que he pasado con Carter ha sido un regalo. Estoy emocionada por nuestra siguiente etapa”, reveló la hija de Richard y Kathy Hilton a People.