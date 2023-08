Irina Shayk, María Pedraza y más VIP a los que el amor le ha tirado la puerta abajo este verano

«Este verano juntos ha sido inolvidable porque en tus brazos conocí el amor cuando menos lo esperaba». Sirva este breve relato para introducir un tema clásico de estas fechas, que no es otro que el repaso a las nuevas parejas VIP que se han formado en este verano que ya se encamina a su recta final. Porque puede que el caso más sonado haya sido el incipiente y apasionado romance entre Irina Shayk y Tom Brady, pero lo cierto es que se han generado otros romances que bien merece la pena comentar.

Irina Shayk y Tom Brady se entregan al amor

Empecemos por la modelo rusa y el que fuera quarterback de los New England Patriots. Nadie contaba con que sus caminos se cruzaran pero el amor no conoce de caminos lógicos sino más bien inescrutables. Tanto es así que su entorno cercano reconoce que «lo suyo es algo nuevo y, de momento, informal». Tiempo al tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Brady (@tombrady)

De momento, lo que conocemos de ellos es que comparten citas furtivas y muy apasionadas, como la que tuvieron en un hotel de Londres en el que se hospedaron durante todo un fin de semana. Dos días en los que no salieron de la habitación nada más que para lo estrictamente necesario.

«Tom Brady e Irina Shayk están saliendo. Nos dijeron que se conocieron en junio en la boda del heredero de arte multimillonario Joe Nahmad y la modelo Madison Headrick en Cerdeña. Nuestras fuentes dicen que ‘varias modelos coqueteaban con Tom, e Irina era una de ellas’, aunque su representante lo niega», desvelan fuentes cercanas. Veremos cómo evoluciona este romance que apunta tan alto.

Álvaro Mel y Anna Castillo

Hay ocasiones en las que el amor traspasa la pantalla para instalarse en la realidad. Es el caso de Álvaro Mel y Anna Castillo. Los protagonistas de la serie Un cuento perfecto de Netflix han iniciado una relación tras conocerse durante el rodaje de la ficción. El influencer y la ganadora del Goya en 2017 por El Olivo viven estos días en una nube. Anna y Álvaro se han dejado ver paseando por el centro de Madrid en una actitud cariñosa y varios testigos les han visto besarse y abrazarse durante estas vacaciones de verano. Juntos buscan forman su particular cuento perfecto.

Anna Castillo ha encontrado el amor en la figura de Álvaro Mel / Gtres

María Pedraza y Jason Fernández

Dentro de los nuevos amoríos siempre suele haber hueco para aquellos que suelen encontrarlo con facilidad. Es el caso de María Pedraza, quien desde que rompiera con Jaime Lorente no ha dado tregua a su corazón. Primero llegó Álex González, con quien vivió una edulcorada historia de amor con tintes adolescentes. Tras su ruptura, unas imágenes en actitud muy cariñosa con el actor de 29 años Jason Fernández, han dejado claro que hay otro hombre que ocupa su corazón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jason Fernández (@jasonfernandezbirchwood)

¿Lali Expósito y Miguel Ángel Silvestre?

No han llegado a ser pareja, pero el caso de Miguel Ángel Silvestre y Lali Expósito es cuando menos particular. Un vídeo suyo besándose en el festival de música Arenal Sound puso en alerta a toda la red. Parecía que entre ellos se había producido el hechizo, pero finalmente ambos desmintieron que hayan empezado un noviazgo. No obstante, habrá que estar muy pendientes ya que el amor llega cuando uno menos se lo espera… y más en verano.

Lali Espósito / Gtres

Por otro lado, hay otras parejas que también viven su primer verano de amor aunque no se hayan formado tan recientemente como las anteriores. Es el caso de Lara Dibildos y Cándido Conde-Pumpido Jr.; Kendall Jenner y Bad Bunny o Laura Escanes y Álvaro de Luna.