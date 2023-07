El proyecto profesional que ha unido (aún más) a Laura Escanes y Álvaro de Luna

Laura Escanes y Álvaro de Luna se han vuelto inseparables. También en lo profesional. La pareja de moda se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional (a medias) juntos, que tiene mucho que ver con la trayectoria profesional del murciano como cantante. Y es que la que fuera mujer de Risto Mejide se ha colado en el elenco de la nueva canción del artista, Rockstar, que ha visto la luz este viernes. «No diré nada, pero qué guay el minuto 1:45 del vídeo ¿no?», ha expresado Escanes en su cuenta de Instagram, donde reúne a cerca de dos millones de seguidores, para desvelar el cometido.

En menos de veinticuatro horas, el tema ya ha superado las cincuenta mil reproducciones y va camino de los cuarenta comentarios solo en YouTube. Unas cifras de escándalo que podrían abrirse camino al mismo nivel que la canción más escuchada, hasta el momento, del artista: Todo Contigo, que acumula más de seis millones de reproducciones.

Laura Escanes en un evento en Madrid / Gtres

Este tema, precisamente, fue el que Álvaro de Luna compuso a la catalana cuando la suya era todavía una muy incipiente relación sentimental. De ahí la letra y el episodio que los tortolitos protagonizaron el pasado día 23 durante el concierto que el intérprete de Indios y Vaqueros ofreció con motivo del Zevra Festival en el recinto Medusa Festival. Concretamente en la playa de Cullera, en Valencia.

Laura Escanes estuvo disfrutando del show como una espectadora más de la actuación de su actual pareja sin esperarse la sorpresa que éste le tenía preparada. El cantante sacó a la influencer al escenario y, ante todo su publico y sin soltarla de la mano, interpretó el tema Todo contigo: «De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón», escribió el artista en su perfil en Instagram, tras el tan sonado momento.

Stories de Instagram de Álvaro de Luna / Instagram

«Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma», añadió.

Su historia de amor

Laura Escanes y Risto Mejide hicieron oficial su separación en octubre de 2022, y fue tres meses más tarde, con el comienzo del año 2023, cuando se empezó a relacionar a la catalana con Álvaro de Luna después de que, tras semanas de rumores, Escanes compartiera un vídeo en Instagram en el que aparece el cantante dándole un beso. Ambos se conocieron en unos premios que por fechas, podrían ser los Premios Cadena Dial.