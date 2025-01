El vídeo de Penélope Cruz bailando con Bianca Censori, novia de Kanye West, en su fiesta de cumpleaños, corrió como la pólvora en redes sociales pero un detalle ha pasado desapercibido hasta hoy. La actriz tiene un parche de color blanco en su brazo izquierdo. Algunos usuarios señalan que se lo habían visto en otras ocasiones, destacando unas fotografías en la playa junto a su marido, el también actor Javier Bardem. Las hipótesis señalan dos teorías: un parche diabético o el complemento de una dieta cetogénica.

Kanye West shares a video of his wife Bianca Censori and Penélope Cruz dancing to 212 by Azealia Banks🧜🏾‍♀️ pic.twitter.com/Zwe2kdIln8 — Mermie🧜🏾‍♀️ (@lidoledesc0nnes) January 5, 2025

Las personas que padecen diabetes suelen llevar estos parches para mejorar su calidad de vida, ya que monitorizan en tiempo real los niveles de glucosa. De esta manera, es posible reducir los episodios de hipoglucemia o hiperglucemia grave, en comparación con los pacientes que aún realizan el control mediante punciones. Caras conocidas como Belén Esteban han hablado abiertamente sobre la enfermedad: «Yo he sido siempre muy delicada. Con 10 añitos, me detectaron falta de azúcar. Yo soy diabética. Para mis padres, eso fue lo peor. Había que vigilar todas las comidas. Ahora, gracias a la bomba de insulina me controlo muy bien. Pero recuerdo que mi madre me pesaba todo. Mi padre jamás me vio cómo me pinchaban insulina», explicaba la colaboradora de televisión.

Penélope Cruz. (Foto: Gtres)

La otra teoría indica que Penélope Cruz podría estar haciendo una dieta cetogénica. Se basa en reducir significativamente el consumo de carbohidratos y aumentar el de grasas saludables. El objetivo principal es inducir al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis, donde, debido a la escasez de carbohidratos, comienza a quemar grasas como fuente principal de energía en lugar de glucosa. Esto genera la producción de cetonas, que son moléculas derivadas de las grasas que el cerebro y otros órganos pueden utilizar como combustible. Una dieta que ha ganado mucha popularidad entre las famosas en los últimos años.

Penélope Cruz y Javier Bardem. (Foto: Gtres)

Sea cual sea el motivo que haya detrás del parche, estamos seguros de que si es algo grave contará con el apoyo de su marido. El año pasado fuimos testigos de una nueva declaración de amor de Bardem, cuando recogió su Premio Donostia en en la gala de inauguración de la 72ª edición del Festival de San Sebastián. «Quiero dedicar esto a cuatro personas: a mi madre, a una mujer a la que amo y con la que comparto una vida, y un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres y cómo te responsabilizas de la vida de tus hijos, de tu madre, de tus amigos, de la vida del arte y de la vida de otros por los que sufres y a los que cuidas. Y, por supuesto, de la vida de este señor que está aquí que te ama, que te quiere y te agradece». Unas bonitas palabras que emocionaron a la actriz.