Paloma San Basilio sorprende al confesar su anécdota con Donald Trump: "Yo pude ser Melania"

El 2025 será un año muy importante para Paloma San Basilio. Y es que, después de una carrera de más de medio siglo sobre los escenarios, la artista pondrá punto y final a su trayectoria en los próximos meses. El Universal Music Festival será el último proyecto del que forme parte, el cual tendrá lugar del 22 de mayo al 8 de junio en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid. El pasado 20 de enero se realizó la presentación de su gira de despedida, donde, más allá de hablar de su incansable trabajo a lo largo de todos estos años, Paloma también reveló alguna que otra anécdota muy ligada a la actualidad. Como la que vivió junto a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos que acaba de jurar su cargo por segunda vez en la historia del país.

«Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía», comenzaba a contar la cantante. «Me vino a ver a uno de sus hoteles y me llamó a la habitación. Cogió el teléfono mi promotor y me dijo que era Donald Trump, pero le pedí que le dijera que estaba descansando porque no me quería poner. Y así lo hizo. Pero entonces este le pidió que me dijera unas palabras», proseguía.

Paloma San Basilio en la presentación del Universal Music Festival en Madrid. (Foto: Gtres)

«Dígale que me ha gustado mucho el concierto y que la admiro muchísimo y que muchas gracias’», le dijo el estadounidense. Unas palabras que a día de hoy San Basilio no ha olvidado, ya que considera que si hubiera querido, podría haber ocupado el papel de Melania. «Yo pude ser Melania. Un poquito más corta, más pequeñita y no tan cabreada», sentenciaba.

Paloma San Basilio habla de Raphael y de los incendios de Los Ángeles

Además de hablar de Donald Trump, uno de los hombres del momento, Paloma San Basilio también se pronunció en la rueda de prensa mencionada sobre otros temas de actualidad como la salud de Raphael o los incendios de Los Ángeles. En cuanto al primero, la intérprete tan solo ha tenido buenas palabras para dirigirse hacia su compañero de profesión: «Es admirable. Yo he hablado con Natalia y de verdad que lo es. Cómo se lo está tomando con esas ganas y cómo lo está superando. Es una persona que tiene una fuerza brutal y tiene mucha ilusión por vivir y por todo lo que hace. Creo que eso es importantísimo», comentaba.

Paloma San Basilio en rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Por otro lado, se sabe que Paloma San Basilio vive a caballo entre Los Ángeles y España y es por eso por lo que la artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre los devastadores incendios que han sucedido en la zona: «Lo hemos vivido muy de cerca. Hemos estado varios días sin luz y hemos tenido que tener las maletas preparadas por posible evacuación […] Está siendo tremendo. Un horror», contaba.