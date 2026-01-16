Un palacete del siglo XVII: la singular propiedad de Pitita Ridruejo en el centro de Madrid

Claudia Stilianopoulos, quien recientemente ha estado en el punto de mira tras confirmarse su ruptura con Ernesto de Hannover, es la orgullosa heredera de un lujoso palacete del siglo XVII que le legó su madre, Esperanza Ridruejo, en pleno centro de Madrid.

Una propiedad de tres mil metros cuadrados distribuidos en tres plantas, a pocos pasos del Palacio Real y el Monasterio de la Encarnación, en la que la inolvidable Pitita se instaló en la década de 1980. Y allí residió hasta su fallecimiento en mayo de 2019, habiéndose convertido en su mayo refugio tras perder a su marido, con el que estuvo casada 59 años. «Cuando la compramos, estaba en ruina técnica», desvelaba en una entrevista la aristócrata.

Pitita Ridruejo. (Foto: Gtres)

Mike Stilianopoulos, que fue embajador de Filipinas en España, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Noruega, lo adquirió en 1977 a nada menos que 28 propietarios,-entre los que podemos destacar el legendario Café de Chinitas, ubicado en la planta baja-, en un proindiviso. De hecho, en dicho tablao llegó a actuar la flor y nata del flamenco: José Mercé, Dolores Amaya, Antonio Canales o Rafael Amargo, entre muchos otros.

Captura del programa ‘Tal como son’. (Foto: Telemadrid)

El espectacular palacete de Pitita Ridruejo en Madrid

«Teníamos miedo, porque el edificio estaba en condiciones deplorables», se sinceraba Ridruejo sobre el estado de la vivienda en una entrevista concedida en los años 80. De hecho, las obras de restauración dieron bastante que hablar. Concretamente, la política socialista Francisca Sauquillo no dudo a la hora de criticar el proyecto, asegurando que la intención del matrimonio era «tirar el inmueble».

Sin embargo, los Stilianopoulos consiguieron demostrarle que se equivocaba, y devolvieron a la casa su esplendor original: comenzando por el espectacular comedor, dispuesto para 22 personas, y recubierto con azulejos sevillanos. «La Nochebuena la pasamos aquí, con todos mis hijos, porque cabemos divinamente», desvelaba en una entrevista; junto a una biblioteca con paredes enteladas y un gran salón donde resalta el espectacular fresco del techo, que recuerda a las obras presentes en la capilla Sixtina, en combinación con unos muebles clásicos, pero dignos de la más alta nobleza del siglo XVII.

Captura del programa ‘Tal como son’ 2. (Foto: Telemadrid)

Una casa repleta de recuerdos

Estancias que Pitita Ridruejo no dudo en mostrarnos al detalle en 2011 en exclusiva para el programa de TeleMadrid: Tal como son. «Es una casa protegida y no dejan poner ni un clavo», bromeaba la aristócrata sobre el alto valor arquitectónico que tiene la propiedad. De igual modo, sobre el piano podemos ver que descansan una gran cantidad de recuerdos que reflejan a la perfección su apasionante vida; imágenes de sus encuentros con figuras de la talla de Isabel II. De la monarca, a la que pudo conocer durante la etapa en la que su marido era embajador de Filipinas en Londres, dijo que era realmente encantadora. «Pasé un fin de semana con ella en Windsor».

Captura del programa ‘Tal como son’ 3. (Foto: Telemadrid)

Tal fue la exclusividad y el prestigio del lugar, que muchos llegaron a calificarlo como «una metáfora de España misma y de su Transición». Y no cabe duda alguna de que la madre Claudia Stilianopoulos estaba realmente orgullosa de esta casa, en la que volcó por completo su legado artístico y personal.