El año de Pablo Urdangarin se podría decir que ha sido cuanto menos atípico. Además de confirmarse que su corazón está ocupado por Johanna Zott, se ha podido saber que el hijo de la infanta Cristina se enfrenta a una nueva etapa repleta de cambios, empezando por la situación familiar, continuando por su futuro profesional y finalizando por su hogar. Un giro de 180 grados radical que está dispuesto a afrontar con todas las ganas del mundo, aunque no haya sido fácil llegar hasta este punto.

Pablo Urdangarin e Irene Urdangarin en Ginebra / Gtres

Después de que su hermana Irene haya cumplido la mayoría de edad, todas las miradas están puestas en el divorcio inminente de sus padres. La hija de don Juan Carlos e Iñaki Urdangarin separaron sus caminos hace un año y medio, pero a día de hoy no han oficializado su separación ante notario. Una situación complicada marcada por los desencuentros que ha vivido Pablo en primera persona. Ahora, de regreso a la rutina y con el verano finalizado, se espera que se reúnan para firmar el acuerdo al que llegaron. Pero no es el único cambio al que ha tenido que hacer frente el joven.

Nuevo horizonte profesional

Esta etapa también ha estado marcada por su punto final en el club catalán de balonmano y su fichaje en Granollers. Fue el pasado mes de mayo cuando se conoció esta nueva aventura, un paso muy grande a nivel profesional, ya que ha pasado a formar parte de la primera división, centrando todos sus esfuerzos en incorporarse pronto a las filas de la Selección Española, algo en lo que confía plenamente su padre.

Pablo Urdangarin en su nuevo equipo, Granollers / Gtres

Además, este reto también ha cambiado por completo su economía. Según adelantaba La Vanguardia, Urdangarin ha pasado a cobrar un sueldo de unos 20.000 a 25.000 euros brutos al año por formar parte de la Liga Asobal.

Adiós a su piso de soltero

Y el último cambio que se conoce del hijo de la infanta Cristina -al menos hasta la fecha- es el de su hogar. Se sabe que, desde hace tiempo, Pablo Urdangarin vive en un piso de soltero ubicado en Sant Joan Despí (o, más bien, vivía). El cambio de equipo y el fichaje de sus compañeros de piso por otros equipos han adelantado esta decisión que podría haberse planteado el sobrino del Rey antes de dar un giro a su vida. Ahora, tal y como ha informado Vanitatis, el nieto de don Juan Carlos vuelve a Pedralbes, el barrio de su infancia.

Pablo Urdangarin en Ginebra / Gtres

El joven se ha instalado en un amplio apartamento de 150 metros cuadrados, cerca del Liceo francés en el que estudia su novia, con tres habitaciones, dos cuartos de baño, una cocina y un salón. En principio, Pablo se ha mudado solo, aunque desde el digital apuntan que podría estar pensando compartir piso como ha hecho durante estos años. Un nuevo hogar más pequeño que el anterior, pero más caro, puesto que el alquiler rondaría los 2.500 euros al mes.