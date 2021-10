Después de muchos años anhelando ser conductora de un programa propio, Nuria Roca ya ha cumplido su sueño. La Roca ya es una realidad. La primera entrega de su nuevo espacio en La Sexta tuvo como invitado a un buen amigo suyo. Pablo Motos ha sido el padrino de lujo para el bautismo de la última aventura televisiva de la valenciana. Los dos crearon un clima de confort en el que se sintieron como en una reunión de dos colegas. Las confesiones de su paisano dejaron completamente boquiabierta a Nuria.

El tema de la muerte es cada vez más recurrente en las entrevistas. Es como si Paz Padilla con su historia deshiciera el tabú de muchos rostros conocidos para hablar de este asunto. Motos reveló que era algo que le inquietaba bastante, pero no el hecho de morir en sí: «Yo tengo miedo, no a envejecer ni tampoco a la muerte, pero sí que tengo miedo al proceso», comentaba.

«Creo que la parte más dura de la vida es la que me viene ahora y tengo miedo a la decrepitud, tengo miedo a perder fuerza, a no ser autónomo a depender de los demás, a que se me vaya la cabeza. A esta parte de la vida que dices no sé si lo que me espera es una vejez saludable o voy a tener un ictus, o voy a tener un cáncer, o me va a pasar algo», continuó.

En el caso de el presentador de El Hormiguero ha conseguido obtener un fin terapéutico y así se lo explicó a su amiga: «Pienso que pasará cuando me muera y es una cosa que aunque parezca raro, me calma porque cuando por ejemplo tengo un problema o me he enfadado con alguien o alguien ha hecho algo que no me gusta, hay un momento en el que pienso, igual es esta noche porque algún día tendré razón», argumentó.

Otro de los asuntos que han tratado fue cuando Nuria Roca tuvo que ponerse al frente del programa de Antena 3 por el positivo en COVID-19 de Pablo Motos: «Cuando te pasa una cosa muy gorda, es como perder a un ser querido. Al principio no te das cuenta de lo que está pasando. Te sientes culpable de no sentirte muy mal y lo que pasa es que estás en shock». Motos es asmático y llegó a temer incluso por su vida: «Al ver los datos, pensaba que igual en diez días podía estar en la UCI o muerto; eran muchas emociones», apuntaba.

En lo que respecta a Nuria Roca, la comunicadora está imparable. Su nuevo programa viene a competir con otros espacios vespertinos del fin de semana como Viva la Vida. En su primer día logró poner frente al televisor a un 4.6% de la cuota de pantalla, o lo que es lo mismo: 452.000 espectadores.